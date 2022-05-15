الامارات | هل تواجه صعوبة في النوم؟ .. طعام شهير سيجعلك تنام بشكل أفضل

شكرا لقرائتكم خبر عن هل تواجه صعوبة في النوم؟ .. طعام شهير سيجعلك تنام بشكل أفضل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف بعض الأطباء أن تناول الجبن والحليب الدافئ قد يمنحك نوماً أفضل، وذلك على عكس الشائع لدى البعض بأن تناول الجبن قد يؤدي إلى الكوابيس الليلية.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن الطبيبة فيرينا سين، عالمة البيولوجيا العصبية، الخبيرة في هذا الموضوع قولها إن الجبن يتكون من مادة تشجع على النوم تسمى التربتوفان، وهي مادة كيميائية حيوية لا يصنعها جسم الإنسان، وهي تساعد الجسم على إنتاج المزيد من الميلاتونين وتنظيم ساعتك الداخلية بشكل أفضل، كما تساعدك على النوم في قسط من الراحة الذي تشتد الحاجة إليه بعد مشقة يوم طويل.

والنوم مهم للغاية ويؤثر الحصول على دورة نوم صحية على جهاز المناعة والتمثيل الغذائي، وقد وجدت بعض الدراسات أن الميلاتونين يساعد على تحسين نوعية النوم ومدته.

ونصحت الطبيبة بأن يكون تناول الجبن قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات حتى نترك الوقت الكافي للجسم كي يهضم الطعام بشكل جيد قبل النوم.

والجبن ليس منتج الألبان الوحيد الذي قد يساعد على النوم، فوفقاً للطبيبة نيرينا راملاخان، فإن الحليب الدافئ يعتبر مصدرًا آخر للتربتوفان، مما يجعله مفيداً الذين يواجهون صعوبة في النوم.

وأضافت بحسب "إكسبريس" أنه يمكن العثور على التربتوفان أيضاً في الزبادي والمكسرات والبذور والدواجن والشوفان والأفوكادو والموز والتفاح وفاكهة الكيوي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news