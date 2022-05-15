عبير صبري لـ الجمهور: إيه رأيكم أقص شعري ولابتحبوه طويل؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تتفاعل عبير صبرى مع جمهورها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى وتأخذ رأيهم في تفاصيل خاصة بها، إذ شاركتهم، منذ قليل، بسؤال عن قصة شعرها.

وشاركت الفنانة عبير صبرى الجمهور بصورة لها من كواليس مسلسل «يوتيرن» عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وظهرت فيها وهي بقصة شعر مختلفة عن المعتاد لديها، وسألت الجمهور عن إذا أحبوا شكلها هكذا.

عبير صبرى تسأل الجمهور

وقالت الفنانة: «حبيتو القصه عليه أنا جربتها مشهدين بس وكمان في أفيش يوتيرن إيه رأيكم أتهور وأقص شعري ولا بتحبوا شعري طويل زي ما أنا»، وهو الأمر الذي جعل الجمهور يتفاعل معها بشكل كبير، ويعبرون عن آرائهم.

يذكر أن الفنانة عبير صبري كانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل يوتيرن، وشاركت فيه بجانب عدد كبير من الفنانين منهم ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد وكريم قاسم ونانسي صلاح وصفاء الطوخي وأيمن قيسوني، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

عبير صبري تنعى رحيل رئيس الإمارات

وكانت قد حرصت الفنانة عبير صبري على نعي رحيل رئيس دولة الإمارات، إذ كتبت منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، قائلة: «رحم الله سمو الشيخ خليفة بن زايد تغمده الله برحمته ومغفرته وأدخله الجنة حاكم الإمارات كل التعزيه لشعب الإمارات».

وكان قد رحل سمو الشيخ خليفة بن زايد صباح، يوم الجمعة، وحرص عدد كبير من الفنانين على تقديم نعي خاص له عبر صفحتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.