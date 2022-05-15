هل يجوز للزوج إجبار زوجته على العيش مع أهله؟.. دار الإفتاء تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

مشكلات عديدة تواجه بعض النساء مع أزواجهن، ومن الممكن أن تدمر علاقاتهن بأكملها، ومنها ما ورد إلى دار الإفتاء من سائل يرغب في معرفة هل من حق الزوج إجبار زوجته على العيش في مسكن أهله وهي ترفض ذلك تمامًا؟، لتجيب الدار عن ذلك.

هل من حق الزوج إجبار زوجته على العيش مع أهله؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال السابق، من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث قال أحد أمناء الفتوى في الدار، إن من حقوق الزوجة الشرعية أن يوفر لها الزوج المسكن اللائق بها.

وتابع أمين الفتوى، أن الزوج ملزمًا بالإنفاق على المأكل والمشرب، وعليه الاهتمام باختيار سكن الزوجة، والبعد عن المناغصات، مشيرًا إلى أنه من حق الزوجة الاعتراض على المسكن الذي لا تشعر فيه بالراحة: «تقول له هذا المسكن لا يريحني».

نصائح للزوجة عند التعامل مع أهل زوجها

ووجهت دار الإفتاء من خلال فيديو سابق عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عددًا من النصائح إلى الزوجات عند التعامل مع أهل أزواجهن والتي تتمثل فيما يلي:

- احرصي على عدم التدخل في مشكلات أهل زوجك، وعند أخذ رأيك يفضل أن تكوني على حياد دائمًا حتى لا تقعي في مشكلة، لأن المشكلات تزول ويظل رأيك خلال الخلاف هو الثابت.

- تجنبي التدخل في الشؤون التي لا تعنيكِ، حتى يحرص الآخرون على عدم التطفل على حياتك الزوجية.

- كلما كانت علاقتك جيدة بأهل زوجك، تكون حياتك سعيدة، لذا احرصي على التودد لأهل زوجك بالخير والمعروف، وتجنب قول الآراء السلبية حتى لا يحمل أحدًا شيء في نفسه تجاهك.