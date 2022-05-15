كيفية تحضير شنطة الولادة في الصيف.. تعرفي على احتياجات رضيعك

القاهرة - سمر حسين - ماما

يعتبر تحضير شنطة الولادة في الصيف من الأمور التي تسبب حيرة للكثير من الفتيات، وتقع بعضهن في الحيرة بشأن ما يلزم أن يوضع داخل الحقيبة، خاصًة أن معظمهن يشعرن بالتوتر والارتباك الشديدين خلال هذه الفترة.

تحضير حقيبة الولادة في الصيف

وإذا كان موعد ولادتك على وشك الاقتراب، يلزم عليكِ البدء في تحضير شنطة الولادة في الصيف، ومعرفة ما يجب عليكِ وضعه في حقيبة الولادة، حتى لا تنسين شيئًا يهم صحة رضيعك، وذلك وفقًا لأخصائية الأمومة والطفولة، رولا قطامي.

وتقدم «هن» فيما يلي، الأشياء المهمة التي يجب أن تكون موجودة في حقيبة الولادة، بحسب «قطامي» خلال استضافتها في برنامج «دنيا يا دنيا» المذاع على قناة «رؤيا» الأردنية.

- يجب تحضير 3 حقائب، الأولى تكون للأم وتحتوي على أغراضها التي تحتاجها قبل وبعد الولادة، والتي تتمثل في كارت التأمين، أوراق المستشفى.

- ملابس فضفاضة تحتاجها خلال هذه الفترة، خاصًة إذا كانت الولادة قيصرية.

- من المهم أخذ مرطب شفاه، لأن الغرف تكون جافة، والجسم يفقد كمية كبيرة من المياه خلال الولادة مما يشعرك بالجفاف.

- من الضروري أخذ ملابس ثقيلة، لأن الغرف تكون عادًة باردة مما يجعلك تحتاجين إلى ارتداء ملابس أخرى ثقيلة.

- الحقيبة الثانية تكون خاصة بالرضيع بعد الولادة، وتكون في الغرفة لأنك ستحتاجينها عقب الانتهاء من عملية الولادة مباشرًة.

- الحقيبة الثالثة، هي شنطة المرافق ويفضل وضع أشيائه بشكل منفصل حتى لا توضع مع الأم وتعيق حركة وصولها لأغراضها.

- الهاتف الخاص بك، بالإضافة إلى الشاحن.

- احرصي على وضع الفوط الصحية كبيرة الحجم، وذات جودة عالية للامتصاص السريع، حتى لا تسبب لك إزعاجًا مع آلام الجرح.

- اصطحبي معك ملابس متنوعة واسعة، مع الحرص أن تكون مفتوحة من الصدر حتى تستطيعي إرضاع الطفل بسهولة، بالإضافة إلى أخذ غيارات للطفل.

- لا تنسي أخذ ملابس لارتدائها عند العودة للمنزل.

- شبشب مناسب لبلاط المستشفى أو العيادة.

- مرطب لعلاج التشقق الذي يحدث في حلمات الصدر.

- حقيبة لوضع الملابس المتسخة داخلها.

- يلزم وضع غطاء للطفل عند حمله إلى المنزل.

نصائح للحامل في الأشهر الأخيرة من الحمل

- تصاب العديد من الحوامل باضطراب النوم خلال الفترة الأخيرة من الحمل، لذا يمكنكِ الحصول على فترات متقطعة من النوم، حتى تحافظي على صحتك وصحة الجنين، وذلك وفقًا للنصائح التي وجهتها أخصائية الأمومة والطفولة للسيدات في الأشهر الأخيرة من الحمل.

- ابتعدي تمامًا عن تناول المشروبات والأطعمة التي تحتوي على نسبة من الكافيين، خاصة قبل النوم بساعات قليلة.

- احرصي على الالتزام بنظام عذائي صحي متكامل غني بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها طفلك خلال الأيام الأخيرة من الحمل.

- تناولي الماء والسوائل من وقت إلى آخر حتى تساعدي جسمك على الشعور بالترطيب، وتمنحي طفلك السوائل التي يحتاجها.

- ابتعدي عن أداء المهام الشاقة أو ممارسة التمارين الرياضية دون الرجوع إلى الطبيب الذي يعالج حملك منذ بدايته.

- يكتمل نمو الجنين في الشهر الأخير من الحمل، ويكون حجم البطن كبيرًا عادًة، لذا احرصي على ارتداء الملابس الفضفاضة حتى لا تشعري بالانزعاج أو الضيق.