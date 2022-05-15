«هوكي الشرقية للسيدات» يفوز ببطولة كأس مصر: «إحنا بلد الحوكشة» «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - ماما

كشف إبراهيم الباجوري المشرف العام على قطاع هوكي السيدات بالشرقية، تفاصيل الفوز لفريق السيدات ببطولة كأس مصر للهوكي، مؤكدًا أن المنافسة كانت شرسة هذا الموسم ولم يكن الفوز سهلًا، حيث تشهد لعبة الهوكي تطويرًا كبيرًا كل عام في مصر، مقارنة بالسابق: «دائمًا ما نسعى إلى الحصول على المركز الأول، ونقدم كل شيء للعبة، وأشكر مجلس الإدارة لأنه يذلل أي عقبات في اللعبة، وتقديم ملابس وتغذية وعلاج وتدريب وبدلات للاعيبة والجهاز الفني مثل الفرق الكبرى في اللعبة كالأهلي والزمالك».

«الباجوري»: لدينا لاعبات بالفريق متزوجات

وأضاف المشرف العام على قطاع هوكي السيدات بالشرقية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «لدينا لاعبات مميزات للغاية، وكلهن على مستوى عالٍ وذوات كفاءة كبيرة، ولدينا لاعبات بالفريق متزوجات وأنجبن أطفالًا، ويداومن على التدريبات بالفريق بانتظام ويصطحبن أولادهن معهن للتمارين والمباريات، وفي هذا الموسم فزن بالرباعية، وهي الدوري والكأس والجمهورية لمواليد 2002 وبطولة السوبر على حساب نادي سموحة وصيف بطولة الدوري».

«الباجوري»: محافظة الشرقية كلها بتحب لعبة الهوكي

وأكد المشرف العام على قطاع هوكي السيدات بالشرقية: «محافظة الشرقية كلها بتحب لعبة الهوكي وعندنا تاريخ فيها، إحنا بلد الحوكشة، وأغلب لاعبي ومدربي مصر في لعبة الهوكي من محافظة الشرقية.. إحنا زي فريق نادي الإسماعيلي في كرة القدم، ومفيش شارع يخلو من الكورة في الإسماعيلية، ونفس الوضع في الشرقية في لعبة الهوكي».