طريقة عمل خلطة محشي الكرنب بخطوات بسيطة.. «أحلى وأوفر من المطاعم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر محشي الكرنب من الأكلات التي تتمتع بشعبية كبيرة وسعرات حرارية عالية أيضًا، لكن عشاق محشي الكرنب لا يهتمون لسعراته الحرارية بل كل ما يهمهم هو مذاقه الرائع الذي يعطي شعورًا بالشبع، ويقدم مطبخ «هن» طريقة عمل خلطة محشي الكرنب للمبتدئين، بخطوات بسيطة على خطى الشيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل خلطة محشي الكرنب

نصف كيلو أرز.

ثلاث حبات من البصل.

8 حبات من الطماطم.

ربع ملعقة فلفل أسمر.

ربع ملعقة ثوم مفروم ناعم.

ربع ملعقة كمون غير مطحون

ربع كوب من الزيت.

حزمة من الكزبرة الخضراء الطازجة مفروم ناعم.

حزمة من الشبت الطازج مفروم ناعم.

نصف ملعقة من الملح.

فلفل ألوان حار.

طريقة تحضير خلطة محشي الكرنب

أولًا: لعمل خلطة محشي الكرنب بعد تحضير المكونات السابقة، احضري وعاء بحجم مناسب، وضعي كمية من الماء والملح واتركيها حتى تصل لمرحلة الغليان.

- اسلقي الكرنب البلدي، ثم قطعي أعلى الكرنب وقوريها واسحبي الرأس حتى تتفرغ وتحصلي على الورق بشكل سليم.

- اقلبي الكرنب على رأسها وقسميها إلى أربع أجزاء حتى تستطيعي سلقها بسهولها، وهذه الخطوة تساعدك في لف الكرنب بشكل سريع ولا تجعل الورق يُهدر، وعندما يكون بحجم كبير عليكِ تقطيعه للحجم الذي يناسبك.

- باستخدام حلة مناسبة الحجم، قومي بعمل خلطة محشي الكرنب فيها أو ما يسمى «تسبيكة الكرنب» أو صلصة المحشي.

- قشري البصل واغسليه جيدًا ثم قطعية قطع صغيرة ثم ضعيه في حلة بها مقدار من الزيت على النار وقلبيه جيدًا.

- استمري في التقليب حتى يتغير لون البصل ويأخذ اللون الذهبي.

- بعد فرم الطماطم في الكبة أو الخلاط، أو قطيعها قطع صغيرة ذلك حسب الرغبة، ثم ضيفيها إلى البصلة على النار.

- اتركي البصل والطماطم معًا على النار حتى تتم التسوية، ويجب خفض النار للنصف حتى تحصلين على تسبيكة مميزة، ثم إضافة ربع ملعقة من السعر كي تعادل الأحماض مع القلويات في تسبيكة أو خلطة محشي الكرنب.

- أثناء تحضير خلطة محشي الكرنب، نظفي الأرز واغسليه واتركيه يصفي الماء الموجود فيه.

- بعد ذلك نظفي الكزبرة والشبت واغسليهما جيداً ثم قومي بتقطيعهما.

- امزجي المكونات معًا في وعاء واسع، وضيفي الملح والثوم والفلفل والكمون الحب والحبهان وقلبيها حتى تتداخل المكونات مع بعضها البعض.

طريقة لف ورق الكرنب

- بعد معرفة طريقة عمل خلطة محشي الكرنب، يمكن معرفة طريقة لف أوراق المحشي وذلك من خلال وضع كمية مناسبة من خلطة المحشي بداخل أوراق الكرنب ولفها بشكل محكم، ورصيها في حلة أو صينية بحسب رغبتك.

- استمري في لف أصابع الكرنب حتى الانتهاء من الكمية كلها.

طريقة تحضير محشي الكرنب

- بعد الانتهاء من الخطوتين السابقين، طريقة عمل خلطة محشي الكرنب وطريقة لف أوراق المحشي يجب استخدام شوربة لحمة أو شوربة دجاج ساخنة، لذا فعليكِ تسخينها جيدًا وفي تلك الأثناء ضعي حلة الكرنب على النار وضيفي عليها القليل من الزيت أو الزبدة حسب الرغبة.

- ضيفي كمية الشوربة بحيث تغمر أصابع الكرنب وزيادة بمقدار عقلة الإصبع.

-إذا لم تتوافر شوربة اللحمة أو الدجاج، يمكن أن تغمري المحشي بالشوربة المصنوعة من مرقة الدجاج ستعطي نفس المذاق.

- يتم ترك الكرنب على نار مرتفعة حتى يبدأ يشرب الشوربة وذلك في حوالي 10 دقائق.

- عليكي بخفض النار للنصف وذلك لمدة 20 دقيقة أخرى وبعدها يصبح المحشي جاهزًا.