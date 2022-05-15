أول تعليق من زوجة مؤمن زكريا بعد احتفاله مع محمد صلاح.. صورة خاصة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دائمًا ما تحرص السيدة ريهام الشيمي، زوجة مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي، على تقديم الدعم له والظهور بجانبه في المواقف المختلفة، وذلك منذ أن أعلن إصابته بمرض التصلب الضموري في العضلات، قبل عدة أعوام، ومن ثم بات مرض مؤمن زكريا حديث منصات التواصل الاجتماعي والعديد من محبيه أيضًا في مختلف أنحاء الوطن العربي.

العديد من المتابعين أبدوا تعاطفهم مع مرض مؤمن زكريا منذ أن أعلن عن إصابته، ومؤخرًا أثار لاعب الأهلي اهتمام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب ظهوره ليلة أمس مع النجم العالمي محمد صلاح احتفالًا بحصد نادي ليفربول لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وخلال الفيديوهات المتداولة، أثار نجم الأهلي تعاطف العديد من محبيه، خاصة بعد ظهوره وهو جالس على كرسيه المتحرك، بينما منحه محمد صلاح كأس الاتحاد الإنجليزي، ليحمله ويحتفل بحصد اللقب معه.

زوجة مؤمن زكريا تعلق بعد احتفاله مع محمد صلاح

ونشرت ريهام الشيمي صورة جمعتها بزوجها لاعب النادي الأهلي وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع كتابة التدوينات القصيرة «تويتر»، ووجهت خلالها رسالة له في تعليق صغير، قائلة: «أنا عكازك في الدنيا ربنا يشفيك يا حبيبي».

كما نشرت زوجة مؤمن زكريا أيضًا، مقطع الفيديو الذي جمع بين زوجها واللاعب العالمي محمد صلاح، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها برموز تعبيرية على شكل «قلوب حمراء».

ما هو مرض مؤمن زكريا؟

يذكر أن مؤمن زكريا أعلن عن إصابته بمرض التصلب الضموري في العضلات، وهو ما نستعرض أبرز المعلومات عنه في السطور التالية، وفق ما ذكر موقع «مايو كلينك» العالمي المعني بشؤون الصحة العامة.

- هو مرض نادر، يبدأ في العضلات ولكنه سريع الانتشار في الجسم.

- يمكن أن يصل هذا المرض إلى الأعصاب خلال فترة قصيرة.

- هو مرض عصبي تدريجي يؤثر على الخلايا العصبية في الدماغ والحبل الشوكي، ما يتسبب في فقدان السيطرة على العضلات.

- يُطلق على مرض «ALS» اسم مرض «Lou Gehrig»، نسبة لاسم لاعب البيسبول الذي تم تشخيص إصابته به.