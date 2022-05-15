تريند تمثال أبو الهول كشف معاناة المصريين بعد العيد.. «غمض عينيه إزاي؟»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تمثال أبو الهول غمض عينيه، هو التريند رقم 1 في مصر بعد شائعات انتشرت حوله إثر نشر شخص صورة عبر حسابه للتمثال الفرعوني وهو مغمض العين، على عكس طبيعته، ليقابله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية، وفي خضم «الهزار» كشف «التريند» عن عرض يعاني منه معظم المصريين منذ انتهاء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر.

تمثال أبو الهول غمض عينيه

وتداولت الصور بين المتفاعلين بعد أن أكد البعض بأنها حقيقة، بنشره فيديو لـ تمثال أبو الهول وهو مغمض العين، واتخذها بعض الرواد بشكل ساخر للتعليق عن معاناتهم مع ضبط نومهم بعد الانتهاء من إجازة العيد، وكان من أبرز المنشورات «أبو الهول نام وإحنا مش عارفين نظبط نومنا».

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نصائح تساعدك على ضبط نومك

ويقدم «هن» فيما يلي، مجموعة من النصائح التي تساعدك على ضبط الساعة البيولوجية بعد الضجة التي أثارها تمثال أبو الهول، والرجوع لنومك في الوضع الطبيعي، وذلك وفقًا لموقع «Very Well Family».

- ضع موعدًا للخلود إلى النوم، حيث كشف الأطباء أن الذهاب إلى السرير قبل ساعات من ميعاد النوم، يساعدك على الاسترخاء بشكل جيد وسهولة النوم.

- تجنب النوم في أوقات القيلولة، إذ يعتبر من أولى الأشياء التي تسبب اضطراب في النوم، لذا يفضل الابتعاد عن هذه العادة تمامًا، وإن كنت تشعر بالإرهاق حاول أن تريح نفسك فقط، وانتظار الوقت الطبيعي المحدد لنومك.

- يلزم عليك الالتزام بالمواعيد المحددة للاستيقاظ والنوم حتى تستطيع ظبط نومك خلال فترة قصيرة، ويمكنك عمل ذلك من خلال ظبط المنبه، ولكن احذر من توقفه أثناء نومك.

- ابتعد عن استخدام الأجهزة الإلكترونية وجميع المشتتات قبل النوم، لأن التعرض إلى الضوء يسبب خللًا في ساعات النوم، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على صحة عينيك.

- يفضل الابتعاد عن ممارسة التمارين الرياضية قبل النوم مباشرة، إذ أنها تساعد على تنشيط الجهاز العصبي لأجهزة الجسم مما يصعب عليك خطوة الاسترخاء، بالإضافة إلى ضرورة الابتعاد تمامًا عن تناول الكافيين والمنبهات حتى لا يحدث خللًا في مواعيد النوم.