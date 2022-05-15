طريقة عمل شوربة المشروم.. «أطعمة مختلفة وصحية أحلى من المطاعم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

شوربة المشروم من الأكلات الغربية المضافة مؤخرا إلى المطبخ العربي، لكنها تمتاز بطعمها الرائع وقوامها السميك، لها ألكثير من الفوائد ويمكن أيضا تحضيرها بأكثر من طريقه على حسب الرغبة، ولهذا يقدم مطبخ «هن» في السطور التالية طريقة عمل شوربة المشروم على خطى الشيف سالي فؤاد.

المكونات:

بخطوات سهلة يمكنك تحضير شوربة المشروم في البيت بمقادير بسيطة عبارة عن الآتي:

كوب مشروم مقطع

3 ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أبيض

مكعب مرق الدجاج

4 كوب حليب سائل

بصلة مقطعة شرائح

ملعقة صغيرة بهارات

طريقة تحضير شوربة المشروم

لتحضير شوربة المشروم، أولا أحضري وعاء، ضعيه على النار، وضعي فيه القليل من الزيت ثم شوحي فيه البصل ثم قومي بإضافة المشروم والبهارات ومرق الدجاج والدقيق.

أضيفي الحليب وقومي بالتقليب حتى تمام ذوبان الدقيق واتركي الوعاء على النار حتى يصبح قوام الشوربة سميكًا.

قدميها ساخنة في اطباق التقديم بعد إضافة الملح والفلفل، إضافة إلى الخبز البلدي وزيينيها بالكرفس.

شوربة المشروم الدايت

بعد معرفة طريقة عمل شوربة المشروم، يمكن تحضير شوربة مشروم دايت بالمكونات التالية:

ملعقة كبيرة زبد.

ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة شوفان مطحون ناعم.

ملعقة كبيرة دقيق أسمر.

مشروم طازج شرائح.

كوب بصل أخضر.

نصف لتر مرقة خالية الدسم.

نصف لتر لبن خالي الدسم.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير:

لتحضير شوربة مشروم دايت في طاسة كبيرة، شوّحي دقيق الشوفان والدقيق الأسمر في الزيت والزبد على النار.

في الخطوة التالية من طريقة تحضير شوربة المشروم

أضيفي اللبن تدريجياً مع التقليب ثم يضاف البصل والمشروم.

أخيرا أضيفي المرقة والملح والفلفل الأسود مع التقليب حتى يصبح قوامها سميكا وقدميها ساخنة مع الخبز.

شوربة المشروم بالكريمة

الطريقة الثالثة من طريقة عمل شوربة المشروم هي شوربة المشروم بالكريمة ويمكن تحضيرها بالمقارنة التالية:

كوب مشروم شرائح

حبة بصل مفروم

2 معلقة كبيرة دقيق أبيض

2 معلقة كبيرة زبدة

2 كوب لبن

1 كوب كريمة لباني

نصف ملعقة صغيرة «ملعقة شاي»ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

4 اكواب مرقة دجاج

بقدونس مفروم حسب الرغبة

طريقة تحضير شوربة المشروم بالكريمة

لعمل شوربة المشروم بالكريمة احضري وعاء كبير ثم ضعي فيه الزبد، واتركيها على النار حتى تذوب.

بعد أن يذوب الزبد أضيفي إليها البصل مع تقليب الزبد حتى تتشوّح البصلة.

بعد أن تأخذ البصلة لونا، أضيفي إليها المشروم، مع استمرار التقليب أيضا حتى يتشوّح.

بعد ذلك أضيفي إليها الدقيق، وقلبيه جيدا مع باقي المكونات حتى يتغير لونه.

ثم أضيفي إليها اللبن تدريجيًا مع استمرار التقليب، ثم تبلي شوربة المشروم برش الملح والفلفل الأسود، ثم أضيفي مرقة الدجاج وقلبيها حتى يصبح قوامها ثقيلا.

غطي الوعاء واتركيه على نار هادئة حتى تنضج شوربة المشروم.

أخيرا، أضيفي الكريمة اللباني لشوربة المشروم، وقلبيها ثم قدمي الشوربة أطباق التقديم، ونزين الوجه بالبقدونس المفروم، بجانب خبز التوست المحمص.