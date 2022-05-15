«بالأفوكادو والعسل والشاي».. وصفات تجميل الوجه الطبيعية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الاهتمام بالبشرة والعناية بنضارتها أمر تحرص عليه العديد من الفتيات والسيدات، لأنه أمر أساسي من الأمور الجمالية لأي أنثى، تبحث العديد من النساء عن وصفات تجميل الوجه الطبيعية، التي يسهل تحضيرها في المنزل.

وعلى هذا النحو، نقدم لكِ خلال السطور وصفات تجميل الوجه الطبيعية، وذلك وفق ما قدمت مجلة marieclaire النسائية العالمية الشهيرة.

وصفات تجميل الوجه الطبيعية

ومن بين تلك الأقنعة التي يمكنك تحضيرها في المنزل:

1- قناع تخفيف التوتر

- في الخلاط، اخلطي ملعقة كبيرة من مسحوق الشوفان مع أربع ملاعق كبيرة من مسحوق البابونج، وأربع ملاعق كبيرة من الطين الصيني، وملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

- قومي بتخزين الخليط في وعاء عندما يصبح جاهزًا للاستخدام.

- ضعي ملعقة كبيرة من الخليط في وعاء صغير وقم بتنشيطه عن طريق إضافة ملعقة كبيرة من الزبادي العادي كامل الدسم، وملعقة كبيرة من العسل الخام غير المصفى.

- قلبي الخليط حتى يصل إلى قوام كريمي.

-أضيفي بضع قطرات من الماء في المرة الواحدة إذا أصبح المزيج كثيفًا جدًا.

- ضعي القناع على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة على الأقل.

- يغسل بقطعة قماش ناعمة وماء دافئ.

2- قناع تطهير الوجه

ومن وصفات تجميل الوجه الطبيعية أيضا ذلك القناع المميز، وتتمثل خطواته في:

- اخلطي ملعقتين كبيرتين من مسحوق الفراولة المجفف، مع ملعقتين كبيرتين من مسحوق التوت المجفف، وملعقتين كبيرتين من مسحوق حليب جوز الهند.

- أضيفي الخليط إلى وعاء محكم الغلق وخزنيه في الفريزر.

عندما يكون جاهزًا للاستخدام، قم بتنشيط القناع عن طريق إضافة بضع قطرات من الماء والتقليب حتى يصبح الخليط قوامًا كريميًا.

- ضعي القناع على بشرتك لمدة 10 دقائق.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر ثم رطبي وجهك.

3- قناع الكركم لتفتيح البشرة

- امزجي ملعقة صغيرة من الكركم وملعقة كبيرة من العسل لعمل مزيج برتقالي ناعم.

- ضعي خليط الماسك على وجهك النظيف والجاف واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفيه بالماء الفاتر ثم ضعي مرطبا من اختيارك.

4- قناع الأفوكادو المرطب

- اهرسي ربع حبة أفوكادو ناضجة في وعاء صغير.

- أضيفي ملعقة كبيرة من الشوفان الملفوف أو نخالة الشوفان وملعقة كبيرة من العسل الخام.

- اهرسيها واخلطيها حتى تمتزج جميع المكونات جيدًا.

- ضعي القناع على وجهك النظيف الجاف لمدة 10 دقائق.

- اشطفيه بالماء الفاتر قبل وضع المرطب.

5- قناع العسل المغذي

- قومي بغلي كوب من شاي البابونج مع كيسين من الشاي العادي واتركيه يبرد تمامًا.

- في وعاء صغير، اخلطي ملعقة كبيرة من العسل الخام وملعقة صغيرة من الخميرة الغذائية.

- أضيفي كمية كافية من شاي البابونج إلى الوعاء لعمل عجينة سميكة لا تزال سائلة بدرجة كافية لتنتشر على بشرتك.

- ضعي طبقة رقيقة على وجهك واتركيها لمدة 20 دقيقة.

- اشطفيه واتركيه حتى يجف.