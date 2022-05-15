«آية» ترقد منذ 29 عاما على السرير «حلمها تكون مهندسة ديكور» «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قضت سنوات عمرها على الفراش منذ قدومها إلى الحياة وهي تواجه مرضها الذي لازمها مع أول أيامها العمرية، وباتت «آية» قعيدة داخل غرفتها، لكنها أبت الجلوس بين جدران غرفتها، وقررت الخروج إلى العالم بابتسامتها الساحرة التي لم تفارق وجهها يوما، واتجهت آية محمد، صاحبة الـ29 عاما، إلى تقديم العديد من الفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتواصل مع العديد من متابعيها.

ولادة بإعاقة مستمرة

كشفت «آية» خلال بث مباشر مع «الوطن»، موضحة أنها ولدت بنقص في نسبة الأكسجين بالمخ، ما أدى إلى حدوث ضمور في المخ، وشلل بالأطراف، لكنها لم تعان من أي إعاقات ذهنية كما يعتقد الكثير من متابعيها «عندي إعاقة حركية بش مش ذهنية».

وتوضح الفتاة العشرينية مدى رضائها بحالتها المرضية، لافتة إلى أنها تحب بث الرسائل والطمأنينة في نفوس ذوي الاحتياجات الخاصة كي لا يشعرون باليأس من حالاتهم المختلفة، «نفسي أبقى يوتيوبر كبيرة، عايزة أوصل للناس فكرة إن ذوي الاحتياجات الخاصة ليها حق في الحياة زي أي حد، ونفسي أشتغل مهندسة ديكور عشان أساعد نفسي وأساعد والدتي».

الظهور على منصات السوشيال ميديا

تظهر آية محمد على منصات التواصل الاجتماعي بمساعدة «حازم» خطيب شقيقتها، إذ يقوم بتقديم الفيديوهات المختلفة معها سواء على موقع «تيك توك» أو «فيس بوك»، كما أن لديها القدرة في الكتابة باستخدام أنفها، كما تطمح الفتاة العشرينية في أن تصبح واحدة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، «عرفتها وهي عندها 200 ألف متابع، وبنعمل فيديوهات كتير مع بعض، وباخد رأيها في كل حاجة لأنها أكتر من أختي».

وإلى جانب الطموح بأن تكون واحدة من مشاهير السوشيال ميديا، إلا أن «آية» تحلم بالمشاركة في مبادرة «قادرون باختلاف»، إلى جانب حملها لعكاز يمكنها من السير والخروج بشكل أسهل، إذ إنها تخشى من الخروج في الشوارع تخوفا من التعليقات السلبية التي قد تتعرض إليها، «الكومنتات بتضايقني، بخاف أخرج من تعليقات الناس».