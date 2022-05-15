التفاصيل الكاملة لاختيار ملكة جمال الأناقة لعام 2022: «الحلاوة حلاوة الروح»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خلال فعاليات الترويج للفائزة بلقب ملكة جمال الأناقة لعام 2022، أكد القائمين على لجنة التحكيم أن الاعتماد الأساسي في اختيار صاحبة اللقبة هو دورها في فعاليات المجتمع، والذوقيات في التعامل مع الآخرين، إضافة إلى مدى ثقافتها في العديد من المجالات، فضلًا على وضعهن تحت المراقبة خلال فترة التدريب الخاصة بالمسابقة.

تفاصيل لجنة التحكيم بشأن اختيار ملكة جمال الأناقة لعام 2022

وقالت المطربة مروة ناجي ضمن القائمين على لجنة التحكيم أن معيار الجمال بالنسبة لها لا يكمن في الشكل فقط، فإن الجمال الحقيقي هو روح الفتيات، وذكائهن الملفت، وتفكيرهن المتميز، لأن الجمال من الأشياء الزائلة ولكن الأساسيات الحقيقة والتي تستمر هو شخصيتهن، ومن خلالها يستطعن إفادة غيرهن «ميس ألجنت لازم تكون بتشرفنا، وتشرف مصر».

ومن جانبها قالت الدكتورة إيمان عفيفي خبيرة الإتيكيت خلال حديثها مع «هن»، أن الثقة من أولى الأشياء لنجاح الفتيات، إذ يلزم حرصهن على أسلوب التعامل مع غيرهن، طريقة جلوسهن، التزامهن بالمواعيد، وسيرهن أمام الناس، إذ يعتبر ذلك من المكملات الأساسية لشخصية الفتاة وعوامل بارزة لإظهار جمالهن «وده اللي من خلاله صفينا العدد، حتى الوضول للعدد النهائي».

وعلى هذا المحور، أكد تامر شلبي مدرب التنمية البشرية أن الفتيات يخوضن العديد من الاختبارات ومن بينها تركيز لجنة التحكيم على معرفة تفكير المتسابقات «بنشوف بتفكر بشل إيجابي أو لأ»، إضافة إلى معرفة مدى تحملهن للمسؤولية، وعليه وضعت أسئلة لها علاقة بالجانب النفسي حتى يسهل عليهن اختيار الفتاة التي تستحق لقبة ملكة جمال الأناقة.

الجمال عامل فرعي في المسابقات

وبدوره قال محمود نجاح رئيس مسابقة ملكة جمال الأناقة الموسم السابع لعام 2022، أن الاعتقاد بأن ملكة الجمال تفوز لكونها على قدر من الجاذبية «دي شائعة متداولة وسيئة جدًا»، إذ يكون اختيار المتسابقات بعد خوض العديد من الاختبارات ومن بينها دورهن في المجتمع، اختبار ثقافتهن، تفكيرهن «وبنتابع الجانب النفسي بشكل مركز جدًا، حاملة اللقب لازم تكون سوية نفسيًا»، حتى تستطيع استغلال اللقب بشكل صحيح وإفادة غيرها.