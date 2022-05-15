أسباب وأعراض غيبوبة السكر عند الأطفال.. «احذري تناول طفلك الحلوى بكثرة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تبحث الأمهات عن أسباب وأعراض غيبوبة السكر عند الأطفال، تلك المشكلة التي أصبحت تصيب البعض من أطفالهن، ما يتسبب في الشعور بالخوف والهلع بسبب تطور الحالة المرضية التي يمكن أن تؤدي للوفاة أو المكوث في غيبوبة لفترة طويلة، ذلك بسبب اضطراب نسبة السكر في الدم سواء بالارتفاع أو بالانخفاض، ما يؤدي لعدم تحكم الأطباء في حالة الطفل، يحاولون البحث عن الأسباب الرئيسية المتسببة في ذلك المرض مع معرفة أعراضه وطرق الوقاية وعلاجه حتى لا يتطور الأمر لدخول في غيبوبة شديدة.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أسباب وأعراض غيبوبة السكر عند الأطفال، وفق موقع «مايو كلينيك» الطبي.

أعراض غيبوبة السكر عند الأطفال

زيادة العطش

كثرة التبوُّل

الإرهاق

الجوع

الدوخة والدوار

الغثيان والقيء

جفاف الفم بشدة

سرعة ضربات القلب

القلق

الإرهاق

الضعف

رعشة في الجسم

ضيق النفس

ألم بالمعدة

التعرق الشديد

صعوبة في التحدُّث

التشوش

أسباب غيبوبة السكر عند الأطفال

- يمكن أن يعود السبب الشائع في الإصابة بالسكر والدخول في غيبوبة، هو التاريخ المرضي للأسرة، سواء الأب أو الأم، والتي بدورها يمكن أن تنتقل إلى الطفل بفعل الجينات الوراثية.

- يعتبر عدم انتظام الطفل على تناول أخذ جرعات الأنسولين، المخصصة لعلاج السكر، ما يمكن أن تكون سببًا في دخول الأطفال في غيبوبة.

- عدم تناول أدوية السكر في مواعيدها بانتظام.

- عدم تناول الأطعمة المناسبة لمرضى السكر وتناول أطعمة تتسبب في اضطراب نسبة السكر في الدم، ما يؤدي لتدهور الحالة ودخولها في غيبوبة.

- عدم تغذية الطفل بما هو يتناسب مع حالته الصحية، فضلًا عن الارتفاع الشديد في جرعات الأنسولين.

- تناول الطفل كميات كبيرة من الحلوى، التي تعمل على زيادة نسبة السكر في الدم.

- الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل تلف الكلى، ومشاكل في العين والبصر، نزيف القرحة والتجلطات الدموية

- ممارسة الرياضة الشديدة والإفراط بالتواجد داخل صالات الجيم.

- زيادة وزن جسم الأطفال بنسبة كبيرة وملحوظة، ما يجعلها تقاوم الأنسولين الطبيعي الذي ينتجه الجسم.