طريقة عمل تسريحات شعر بسيطة في دقائق.. «مش هتحتاجي تروحي لكوافير»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تبحث الفتيات عن طريقة عمل تسريحات شعر بسيطة في دقائق، كون الشعر عنوان الأناقة والجمال، ويسعى بعضهن للظهور بشكل جذاب أمام الجميع، خاصة غير المحجبات، ويتفنن في الخروج عن المألوف وما هو تقليدي، إذ تفضل الكثير منهن التردد على صالونات التجميل والعناية بالبشرة والشعر، لتغيير في قصة الشعر ولونه.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، طريقة عمل تسريحات شعر بسيطة في دقائق، وفق موقع «Wiki How».

طريقة عمل تسريحات شعر بسيطة

إكليل الشعر

تفضل بعض الفتيات اعتماد تسريحة إكليل الشعر، التي يمكن إعدادها بسهولة ولا تحتاج لوقت كبير فضلا عن اختصارها للوقت والمجهود، ويمكن إعدادها من خلال تسريح الشعر بطريقة ذيل الحصان العادي، مع ترك بعض منه من الجانبين، وبعدها يمكن لف خلصتي الشعر من الجانبين وتثبيتها مع عقدة ذيل الحصان التي تم إعدادها مسبقًا.

الضفائر المتعددة

كما تفضل الفتيات القيام بعمل تسريحة الضفائر المتعددة، التي تعطي شكلًا جماليًا وأنيقًا، في السهرات والخروجات مع الأصدقاء والأحباب، ويمكن إعدادها من خلال تصفيف الشعر على طريقة ذيل الحصان، ووضع شريط بسيط فيها، مع تقسيم الجزء المتبقي من الشعر إلى نصفين أخرين.

تأتي الخطوة التالية، هي عمل ضفيرتين من باقي الأقسام، وبعدها لف كل ضفيرة بشريط مع إدخال الفراغات بين الشعر وبعضه، ثم القيام بتثبيت جوانب الشعر بإكسسوارات بسيطة غير متكلفة، ويمكن الانتهاء من تلك التسريحة في دقائق معدودة.

تسريحة الوردة

تعتبر تسريحة الوردة، من أكثر الأنواع التي تعطي مظهر جماليًا جذابًا، فضلا عن كونها لا تحتاج لوقت كبير، ويمكن للفتيات إعدادها قبل الخروج من المنزل في دقائق، وتتناسب تلك التسريحة، مع الفتيات ذوات الشعر الطويل، وتكون من خلال تقسيم الشعر إلى قسمين مع ربط إحداهما إلى أعلى، ثم تقسيم الشعر المربوط إلى جزئين ومن ثم إدخلال الشعر عبر الرباط للحصول على شكل أنيق يشبه الوردة.

تسريحة غرة الستارة

الفتيات يبحثن عن الجاذبية والجمال والرقة في الظهور بشكل أنثوي، وتعتبر تسريحة غرة الستارة، من الأشكال المنشرة وتتناسب مع صاحبات الشعر الطويل، إذ تعتمد على تقسيم الشعر إلى قسمين.