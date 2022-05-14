في 3 خطوات.. طريقة تنظيف الأذن للأطفال بشكل آمن

القاهرة - سمر حسين - ماما

يعاني العديد من الأطفال من مشكلات والتهابات الأذن التي قد تحتاج إلى تنظيفها من حين لآخر، لذلك تبحث العديد من الأمهات عن طريقة تنظيف الأذن للأطفال، وذلك حتى يتم التعامل مع الأمر بشكل آمن، دون تعريض الطفل لأي وسيلة من الخطر.

وعلى هذا النحو، نستعرض في السطور التالية طريقة تنظيف الأذن للأطفال، حسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية.

طريقة تنظيف الأذن للأطفال

- عادةً يخرج الشمع من تلقاء نفسه أثناء الاستحمام، ولكن الخطوة الإضافية التي يمكن للوالدين اتخاذها هي مسح الجزء الخارجي من الأذن بقطعة قماش لإزالة شمع الأذن المرئي، وذلك في حالة إذا اشتكى الطفل من عدم الراحة وكان الشمع مرئيًا.

- كما أنه يجب على الآباء والأطفال عدم محاولة إزالة شمع الأذن في المنزل، سواء من خلال مسحات قطنية أو «سلاكات الأذن»، حيث يحذر الخبراء من أن القيام بذلك قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بقناة الأذن، وربما يؤدي الأمر إلى تلف سمع الطفل.

- أما عن طريقة تنظيف الأذن للأطفال، فيتم الأمر من خلال إدخال أحد طرفي جهاز يشبه المخروط في قناة الأذن ويتم إحراق الطرف الآخر، والفكرة هي أن النار والمخروط يشكلان فراغًا ويستخرجان الشمع، ولا يجب القيام بتلم الخطوة في المنزل لأنها قد تؤدي إلى ثقب طبلة الأذن.

متى يتم الذهاب بالطفل إلى الطبيب؟

تصنع الأذن عمومًا كمية الشمع التي يحتاجها الجسم، ونادرًا ما تصنع آذان الأطفال الكثير من الشمع، ومع ذلك، هناك بعض المخاوف التي تتطلب استدعاء طبيب الأطفال، والتي تتمثل في:

- شكوى الطفل من ألم في الأذن أو حكة أو انزعاج، مثل الشعور بانسداد الأذنين.

- إذا كان يعاني الطفل من صعوبات في السمع.

- إذا كان الطفل لديه شمع أذن أخضر أو أخضر مصفر.

- في حالة وجود شمع أذن كريه الرائحة أو شمع أذن مختلط بالدم، فقد تكون هذه علامات على وجود عدوى ما.

السبب من تكون شمع الأذن

يتكون شمع الأذن في قناة الأذن الخارجية، وهي المنطقة الواقعة بين الجزء اللحمي من الأذن على الجزء الخارجي من الرأس والأذن الوسطى.

ولشمع الأذن بعض الوظائف المهمة، وهي:

- إنه يعد بمثابة بطانة مقاومة للماء لقناة الأذن، مما يحميها وطبلة الأذن من الجراثيم التي يمكن أن تسبب العدوى.

- يحبس الأوساخ والغبار والجزيئات الأخرى، ويمنعها من إصابة طبلة الأذن أو تهيجها.

- يعد شمع الأذن مرطب طبيعي يمنع الجلد داخل الأذن من التعرض للجفاف الشديد.