أول رد من البلوجر هايدي على تصريحها «استخرت ربنا لخلع الحجاب»: غصب عني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل أثارتها البلوجر هايدي كامل على مدار اليومين الماضيين، وذلك عقب خروجها في مقطع فيديو، ظهرت خلاله وهي متخلية عن الحجاب الذي اعتادت على الظهور به مسبقا، كاشفة عن أنها قررت التخلي عنه عقب مرورها بحالة اكتئاب شديدة.

هايدي كامل تثير الجدل بعد خلعها الحجاب

وكانت هايدي كامل ظهرت خلال بث مباشر عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بشعر قصير وملون، وفي حالة بكاء هيستيرية، قائلة: «أنا بمر بحالة سيئة وعبدالله كان بيكلمني كل يوم بعيط ليه، وبعيط على طول، ومش عارفة في إيه، وأنا عارفة نفسي كنت ببين شعري ورقبتي ومش لابساه صح».

وتابعت البلوجر حديثها: «أنا خطيبي كان بيقولي اهدي، وكل حاجة هتعدي وتتحل، بس أنا بعيط، وفي الأول والآخر دي حاجة بيني وبين ربنا، وأنا بصلي وبدعي ربنا، ويمكن أنا أقرب لربنا جدًا، وأكتر من محجبات».

البلوجر: ناس كتير بتهاجمني على صلاة الاستخارة

ومؤخرا، خرجت هايدي كامل عن صمتها بعد تعرضها لهجوم العديد من متابعيها، مدونة منشورا عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، قائلة: «بصوا يا جماعة أنا عايزة اقول حاجة بس عشان إمبارح ناس كتير بتهاجمني على موضوع صلاة الاستخارة، أنا عارفة طبعا ومتأكدة إن مينفعش صلاة الاستخارة تبقى على أمور ربنا فرضها علينا والحجاب فرض، وأنا ماكنتش أقصد إني صليت الاستخارة عشان أشيل الحجاب».

وتابعت البلوجر الشهيرة: «أنا كان قصدي إني استخرت ربنا في أمور تانية كنت محتارة فيها، وأنا كنت طالعة اللايف متوترة وغصب عني غلطت في الكلام وكلنا بنغلط، مفيش حد فيكم مبيغلطش؟ فحاولوا تعذروا الناس مش تهاجمهوهم، وتاني حاجة مش عايزة أي بنت تاخدني قدوة ولا حد يقلدني، عشان أنا عارفة إن الحجاب فرض، وأنا عارفة إن أنا غلط بس مرتاحة كدة، بدل ما ألبسه باستهتار ومحترموش، وفي يوم من الأيام ربنا هيهديني وهلبسه صح وهحترمه».