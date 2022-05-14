قررت تجوزه.. ياسمين عبد العزيز تنشر صورة لعروسة قطها: سلالة نادرة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

علاقة وطيدة تجمع الفنانة ياسمين عبد العزيز بقطها الذي تطلق عليه اسم «بوبوس»، والذي عادة يثير الجدل والذعر بين العديد من متابعيها بنشرها صور له، تُظهر ملامحه الغريبة وغير المألوفة بين عالم القطط، إذ يتميز بجسمه الخالي من وجود الشعر تماما ويبدو أصلع، وهو على عكس طبيعة القطط الطبيعية المحيطة.

ياسمين عبد العزيز تزوج قطها

ومؤخرا، نشرت ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة لقطة أخرى تبدو من سلالة قطها «بوبوس»، معلنة بتعليقها بأنها عروسة قطها، حيث تنوي تزويجهما قائلة: «عروسة بوبوس».

وبدت القطة بنفس ملامح قط ياسمين عبد العزيز، لكنها سوداء اللون، فيما يتميز القط «بوبوس» ببشرته البيضاء.

نوع ومواصفات قط ياسمين عبد العزيز

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز مواصفات قط ياسمين عبد العزيز، حسب ما ذكر موقع purina الأمريكي:

- يندرج القط تحت سلالة تعرف بـ«سفينكس»، وهي قطط صلعاء.

- بدأت تربية تلك السلالة بمدينة أونتاريو في كندا عام 1966، حيث حدث الأمر عندما أنجبت قطة أليفة قطًا ذكرًا أصلع.

- تنحدر معظم قطط سلالة «سفينكس»، من ثلاث قطط صلعاء تم العثور عليها في تورنتو.

- يتميز ذلك النوع من القطط بأنها صلعاء بشكل كامل وجسدها بالكامل خالي من الشعر.

- قطط «سفينكس» من السلالات التي تتميز بذكاءها العالي، كما أنها مرحة للغاية.

- تحب تلك القطط النوم أسفل الأغطية مع أصحابها.

تحتاج لحماية خاصة من أشعة الشمس

- تتميز درجة حرارة أجسامها بأنها أعلى بدرجة أو درجتين من المتوسط ​​للقطط العادية ولديهم شهية شرهة للتعويض عن فقدان الحرارة.

- لا يمكن ترك تلك القطط في البر، لأنهم لا يحبون الجلوس على الأسطح الباردة.

- تحتاج تلك القطط للحماية من أشعة الشمس عند الخروج، وذلك حفاظا على بشرتها الحساسة.