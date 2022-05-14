طريقة عمل كيكة المج في الفرن.. «مقادير سهلة وعلى أد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر كيكة المج في الفرن، من أكثر الأنواع التي يفضلها الكثيرون خاصة الأطفال، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي ويمكن إعدادها بأكثر من وصفة وطريقة وبنكهات مختلفة، كما أنها لا تستغرق وقتًا في إعدادها ولا تتطلب مكونات كثيرة، ويمكن لربات المنازل إعدادها في العزومات وعند الزيارات المفاجئة دون الحاجة لشراء مستلزمات وحلويات من خارج المنزل.

بعض الأمهات وربات المنازل، يتابعن جيدًا برامج الطبخ الشهيرة والشيفات المتخصصات في إعداد الحلوى، بمختلف أنواعها وأشكالها، خاصة الشيف نجلاء الشرشابي.

ويُقدم «هُن» طريقة عمل كيكة المج في الفرن، بوصفات الشيف نجلاء الشرشابي، التي تستخدم مقادير متوفرة داخل المطابخ والبيوت المصرية.

مقادير عمل كيكة المج في الفرن

- كوب دقيق

- ربع كوب كاكاو

- نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

- رشة ملح

- 3 ملعقة كبيرة زيت

- ربع كوب سكر

- بيضة

- فانيليا

- كوب لبن

- سمنة

طريقة عمل كيكة المج في الفرن

يتم خلط الكاكاو مع الدقيق والملح والبيكنج بودر، في وعاء كبير ثم إضافة الزيت واللبن والبيض، مع الفانيليا.

يتم تقليب المكونات مع بعضها، ثم تقوم ربة المنزل بصبهم في مج مدهون بالسمنة، وتدخل الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تمام النضج، ويتم تقديمها وتناولها مع البيبسي أو المشروبات الساخنة.

مقادير عمل كيكة المج في الفرن بالنوتيلا

- نوتيلا

- 3 بيضات

- ربع ملعقة صغيرة فانيليا

- ربع كوب دقيق

- ربع ملعقة صغيرة بيكينج بودر

في وعاء عميق، يتم وضع شوكولاتة النوتيلا مع البيض وعليهما ملعقة فانيليا، مع ضرب المقادير جيدًا باستخدام مضرب البيض اليدوي أو الكهربائي، حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض، وعليها يتم إضافة الدقيق والبيكنج بودر، مع خلط المكونات مع بعضها البعض جيدًا، وتُدخل العجين الفرن لمدة دقيقة وبعدها تصبح جاهزة للتناول مع إمكانية تقديمها للضيوف وللأسرة بأقل تكاليف وعلى أد الإيد.