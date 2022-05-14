جنات توجه رسالة لزوجها في عيد ميلاده: «بتمنالك أيام بيضاء زي قلبك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رسالة معايدة وتهنئة وجهتها الفنانة جنات، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لزوجها بمناسبة عيد ميلاده، مع مشاركة عدد من الصور التي تجمع بينهما والتي تفاعل معها متابعي الفنانة متمنيين لهما السعادة في حياتهما وبُعد عيون الحاسدين عنهما.

رسالة حُب من جنات لزوجها

وقالت الفنانة جنات، خلال الرسالة التي وجهتها لزوجها:«في اليوم ده اللي ربنا منّ عليا فيك، بتمنالك أيام بيضاء تشبه بياض قلبك ونقاءه، بحبك».

متابعي جنات: ربنا يبعد عنكوا الحسد

لقيت الصور التي شاركتها الفنانة جنات، استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ لقيت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، وكان من بينها: «قمر أوي ربنا يخليكوا لبعض»، «كل سنة وأنتوا سوا»، «ربنا يحميكوا من الحسد»، «بطلي تنزلي صور ليكوا هتتحسدوا»، «ربنا يبعد عنك عيون الناس»، «كل سنة وأنتوا قريبين من بعض»، «ربنا يخليه ليكي»، «كل فرحة وأنتوا سوا».

تفاعل النجمات مع صور جنات

كما تفاعل نجوم ونجمات الفن، مع الصور التي شاركتها الفنانة جنات، ومن بينهم الفنانة وفاء عامر، إذ قالت: «ربنا يخليكم لبعض يا حلوين الله أكبر»، كماعلقت الفنانة عبير صبري على الصور، قائلةً: «ربنا يحميكم ويسعدكم».

«جنات»: طلب رقمي وقالي عايز أتجوزك

وكانت روت الفنانة المغربية جنات، خلال استضافتها في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، كواليس زواجها، إذ قالت: «في الأول، محمد أعرفه قبل الجواز من 4 سنين لأنه جاري، ورسم خطة هو عاملها، أنه شافني صدفة واتقابلنا في العمارة، قالي أنا جيت العمارة وفي مشكلة عايزين نحلها، وطلب رقمي، وادتهوله وقولت ده جاري، كلمني مرتين وفي الثالثة قالي بحبك وعايز أتجوزك».