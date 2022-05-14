طريقة عمل النسكافيه في خطوات سهلة.. «مش هتحتاجي تشتريه من بره»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر النسكافيه، من أكثر أنواع المشروبات الساخنة التي يفضل الكثيرون تناولها في مختلف الأوقات، ولا يرتبط تناوله بفصل معين أو وقت محدد، البعض يُنفق أموالًا طائلة في الكافيهات وأماكن الخروج للحصول على كوب نسكافيه، إذ يحرص البعض على تناوله في فترة الصباح خاصة الموظفون أثناء تأدية عملهم وكذلك الطلاب لمساعدتهم على الإفاقة والتركيز والقدرة على تحصيل الدروس واستذكارها بشكل صحيح.

وتتابع الأمهات وربات المنازل، كبار الشيفات وبرامج الطبخ، لمعرفة أسرار وتكات نجاح النسكافيه وطريقة عمله مثل المحلات الشهيرة التي تختص بعمل النسكافيه بمختلف الأنواع.

ويُقدم «هُن» طريقة عمل النسكافيه في المنزل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي تعد من أكثر الشيفات اللاتي يتمتعن بشعبية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أسلوبها المميز في تبسيط المعلومات للجماهير.

مقادير عمل النسكافيه

- قهوة نسكافيه سريعة التحضير

- لبن ساخن

- سكر حسب الرغبة

- ماء

- مضرب كهربائي

طريقة عمل النسكافيه

تأتي الخطوة الأولى، في وضع كمية من القهوة في وعاء عميق، مع إضافة السكر مع كمية قليلة من الماء.

يتم ضرب الخليط للحصول على رغوة كثيفة من خلال استخدام المضرب الكهربائي لعدة دقائق، وفي حالة عدم توافر مضرب كهربائي يمكن استبداله بالخلاط الكهربائي.

يتم حفظ الخليط في وعاء محكم الغلق في الثلاجة، وبعدها يمكن تناوله حسب الرغبة إما ساخنًا أو باردًا.

مقادير عمل النسكافيه برغوة

- 2 كوب حليب

- معلقتين نسكافيه

- معلقتين سكر أبيض

- كوب ماء

طريقة عمل النسكافيه برغوة

في البداية، يتم وضع كوبين من الحليب في وعاء عميق، ومن ثم يتم وضع ملعقتين من النسكافيه والسكر مع إضافة كوب ماء مع الزيادة حسب الرغبة.

يتم خلط المزيج إما باستخدام المضرب المخصص لعمل النسكافيه أو المضرب الكهربائي، لمدة لا تقل عن 5 دقائق، ومن ثم يتم وضعه تدريجيًا في كوب حتى يتم عمل رغوة كثيفة، ثم تخفق المكونات مجددًا، لمدة 15 دقيقة مع وضع كمية من الحليب على النار.

وبعد ذلك يتم إضافة الخليط ووضعه في كوب بحرص للحصول على شكل رغوة ممتازة، مع إمكانية رش نسكافية على الوجه.