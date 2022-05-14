«دويتو» جيلان علاء وخطيبها يشعل حفل الخطوبة بـ«مش بتاع جواز وكلبوبة» «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تصدرت الفنانة جيلان علاء، تريند محرك البحث «جوجل»، بسبب خطبتها من الفنان عز شهوان في احتفال بسيط جمع بين أسرتي العروسين وعدد من الأصدقاء المقربين من داخل نجوم الفن وخارجه، من بينهم صديقها المقرب الفنان عمرو وهبة، فضلًا عن مشاركة عدد من الصور وفيديوهات قصيرة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من الحفل.

ويُقدم «هُن» أبرز لقطات من حفل خطوبة الفنانة جيلان علاء والفنان عز شهوان، بعد تصدرها التريند.

دويتو مش بتاع جواز

وكان من بين اللقطات التي لفتت الأنظار خلال حفل خطبة الفنانة جيلان علاء والفنان عز شهوان، هي غناء الثنائي الدويتو الخاص بهما وبأغنيتهما المشهورة «مش بتاع جواز»، التي قام بتأديتها الثنائي قبل أشهر، أثناء استضافتهما في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، التي استضافت الثنائي مع الفنانة لقاء الخميسي، احتفالا بنجاح مسلسل «إلا أنا»، والقصة التي عرضت بداخله باسم «حتة من القمر».

دويتو «كلبوبة»

كما تبادل الثنائي غناء وتأدية أغنية «كلبوبة»، فضلًا عن غناء اسكتشات خاصة بثلاثي أضواء المسرح، الذين قاموا بتأديتها في عدد من الأفلام والأعمال المسرحية.

خطوبة جيلان علاء

وأعلنت الفنانة جيلان علاء، خطبتها على الفنان عز شهوان، من خلال مشاركة صورة تجمع بينهما من الحفل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ قالت: «أنا اتخطبت يا جماعة، كان نفسي الناس كلها تكون معايا، بس متعوضة في الفرح إن شاء الله، دي خطوبة، ادعوا لنا ربنا يكملها على خير، طلع بتاع جواز».

وارتدت العروس فستان طويل أبيض أوف شولدر، مع ترك شعرها منسدلًا على كتفها، فيما ارتدى العريس بدلة باللون الرمادي وحذاء باللون الأسود.