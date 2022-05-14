علاج الحبوب الصغيرة في الوجه.. «حافظي على جمالك بطرق من داخل المنزل»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تبحث الفتيات عن طرق علاج الحبوب الصغيرة في الوجه، التي تؤرق معظهن وتؤثر بالسلب على شكلهن، وتجدهن ينفقن أموالًا طائلة من خلال التردد على مراكز التجميل والعناية بالبشرة لمحاولة الوصول لشكل يبدو أكثر أناقة، بجانب شراء المنتجات التي تساعد على إخفاء الحبوب أو شراء مساحيق التجميل مثل «الفونديشن» و«الكونسيلر».

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، طرق علاج الحبوب الصغيرة في الوجه، وفق موقع «مايو كلينيك» الطبي.

طرق علاج الحبوب الصغيرة في الوجه

يمكن للفتيات التخلص من الندبات والحبوب التي تتواجد في أماكن متفرقة من الوجه، من خلال استخدام قناع الأفوكادو، الذي يساعد على منع ظهور تلك الحبوب بالتدريج، حتى تختفي بشكل نهائي، من خلال خلط الأفوكادو مع الماء والطمي جيدًا، واستمري بالتقليب، للحصول على خليط متجانس، ومن ثم فرده على الوجه جيدًا، وتركه حتى يجف على الوجه بشكل تام، وبعدها يتم غسل الوجه بالماء الفاتر.

عصير الليمون

يعتبر الليمون واحدًا من أكثر الأنواع التي تساعد على التخلص من الحبوب التي تتواجد على الوجه، وتسعى الفتيات للتخلص منها، من خلال القيام بعصر الليمون، ومن ثم وضعه على الوجه لمدة 20 دقيقة، وبعدها يتم غسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر.

خل التفاح والعسل

يمكن للفتيات استخدام خل التفاح والعسل، للتخلص من الحبوب الصغيرة التي توجد على الوجه، حتى يمكن إزالة خلايا الجلد الميتة فضلا عن تضييق مسام الجلد، ويمكن استخدامه من خلال خلط ملعقتين من الشاي الأخضر وخل التفاح، فضلًا عن وضع ملعقة صغيرة من العسل مع السكر، في وعاء كبير، مع تحريكهم جيدًا للحصول على عجينة سميكة، ويوضع على الوجه لمدة ربع ساعة، وبعدها يمكن شطف الوجه بالماء الفاتر، كما يمكن تكرار ذلك «الماسك» مرتين في الأسبوع الواحد، وستلاحظين الفرق.

الملح الصخري

يساعد الملح الصخري، على التخلص من مشاكل البشرة التي تؤرق الفتيات، وتؤثر بالسلب على جمالهن وأناقتهن، من خلال تقشير خلايا الجلد الميت، التي تتواجد على طبقة البشرة، ومنع ظهور الحبوب والتخلص من آثارها بشكل نهائي، فضلًا عن إزالة الشوائب الموجودة بها.