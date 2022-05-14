علاج الحروق البسيطة بالمنزل.. «إسعافات أولية دون الذهاب للمستشفيات»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تسعى الأمهات وربات المنازل، في الوصول إلى علاج الحروق البسيطة بالمنزل، لمحاولة تفادي مضاعفات الحروق، دون الحاجة للذهاب إلى المستشفيات أو زيارة عيادات الأطباء، حتى تستطع إنقاذ الموقف وتفاديه، حالة تعرضها أو تعرض أحد من أسرتها إلى الحرق بأي وسيلة كانت، كالحروق الناجمة عن أشعة الشمس الحارقة، أو المياة المغلية، التي تتسبب في إحمرار الجلد بشكل سريع.

ويُقدم هٌن خلال السطور التالية، علاج الحروق البسيطة بالمنزل، وفقًا لموقع «مايو كلينيك» الطبي.

علاج الحروق البسيطة بالمنزل

تنقسم الحروق إلى 3 أنواع ودرجات، تختلف من حيث شدة الضرر الواقع على الجلد والجسم، تعتبر الدرجة الثالثة هي الأكثر ضررًا، وحدة، ويلزم على الفور الذهاب لطبيب ولمستشفى لسرعة تلقي العلاج، حتى لا يتأزم الأمر بشكل سريع.

الدرجة الأولى من الحروق هي التي تتسبب في تغير لون الجلد إلى اللون الأحمر، بينما الدرجة الثانية تكون على هيئة بثور وتجعل شكل الجلد يبدو سميكًا، أما الدرجة الثالثة تكون بشكل أكثر سماكة وتمتد إلى الأوتار والعظام.

أوراق المانجو

يمكن استخدام أوراق المانجو، لعلاج الحروق البسيطة بالمنزل، من خلال حرق تلك الأوراق، واستخدام الرماد الناتج عن الحرق، بوضعه مباشرةً على المنطقة التي تعرضت للحرق.

الكريمات

كما ينصح أطباء الجلدية، باستخدام الكريمات التي يمكن أن تتواجد داخل المنزل، مثل كريم تكساكورت، مرتين في اليوم، وكذلك في فصل الصيف، نتيجة التعرض لحروق الشمس والتعرض لتلك الأشعة نتيجة تغير درجة الحرارة، وعند التعرض للحروق اثناء تناول المشروبات والسوائل الساخنة، وتعرض للحرق من خلال الشاي الساخن أو الماء المغلي بشدة، ويمكن استخدام ودهن كريم «ميبو»، المخصص لعلاج الحروق البسيطة مرتين في اليوم.

وفي حالة التعرض لحروق الزيت، فإنه يمكن علاجها من خلال، وضعها تحت صنوبر المياة البارد، ويُنصح بعدم وضع الثلج، إذ يتسبب في إلحاق ضرر كبير بالأنسجة المصابة، فضلًا عن استخدام صابون لطيف وهادئ على البشرة يكون مضاد للبكتيريا.