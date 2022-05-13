رئيس «ملكة جمال الأناقة»: راقبنا سلوكيات المتسابقات على السوشيال ميديا لـ6 أشهر

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تنطلق بعد قليل، فعاليات حفل ملكة جمال الأناقة في أحد الفنادق الشهيرة بمدينة نصر، وذلك بعد إجراء المتسابقات العديد من الاختبارات خلال 6 اشهر حتى يتأهلن للفوز باللقب، إذ يأتي الحفل تحت رعاية وإشراف متخصصين في مجالات الأناقة والإتيتكيت وخبراء نفسيين.

وقال محمود نجاح، رئيس المسابقة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذا الموسم يعد السابع للمسابقة، ونجحت 11 متسابقة في الوصول للنهائيات من بين 850 متسابقة.

وأشار رئيس المسابقة، إلى أن هناك العديد من المشكلات التي عرقلت سير المسابقة في وقتها، من بينها زيادة وزن بعض الفتيات في فترة التدريب وهي 6 أشهر، قائلا: «في بنات جسمها مكنش بيحرق ودي كانت أكبر مشكلة»، مضيفًا أنه خلال فترة الـ6 أشهر، كان يتم مراقبة سلوك الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومدى مشاركتهن في القضايا الجدلية وافتعال المشكلات بينهن وعلى السوشيال ميديا أيضا.

وأكد «نجاح» أنه خلال فترة الـ6 أشهر، تم تدريب الفتيات على الإتيتيكت ومشاركتهن في الأعمال الخيرية، وفي النهاية يتم اختيار الفتيات السوية نفسيًا.

ولفت إلى أنه من أبرز شروط المسابقة، أن تقدم الفتاة موضوعين أحدهما عرض لمشروع ترشيد سياحي، ويكون لها دورًا فعالًا في المجتمع والأعمال الخيرية، مشيرًا إلى أن المسابقة تكون على مستوى الوطن العربي، ولكن هذا العالم تمت على مستوى مصر بسبب ظروف كورونا.

يشار إلى أن لجنة التحكيم تتكون من محمد نجاح رئيس المسابقة، المطربة مروة ناجي، مصممة الأزياء أميرة قزامل، خبيرة الأتيكيت إيمان عفيفي، مدرب التنمية البشرية تامر شلبي.