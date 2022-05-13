طلاب بالجيزة يتحرشون بطالبات مدرسة النيل الدولية.. وتحرك عاجل من «التعليم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعرضت مجموعة من طالبات مدرسة النيل الدولية، للتحرش لفظيًا من قبل طلاب مدرسة أحمد الحجار الثانوية التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، والتابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، وذلك أثناء امتحان مادة اللغة العربية الذي عُقد أمس لطلاب الصف الثاني الثانوي.

ويقول عمرو زينهم، والد طالبتين بمدرسة النيل الدولية، إنه طبقًا لقرار وزارة التربية والتعليم، يؤدي طلاب المدارس غير المجهزة امتحاناتهم في المدارس الحكومية المجهزة إلكترونيًا، موضحًا أنه بمجرد إلحاق ابنتتيه بمدرسة النيل بمدرسة أحمد الحجار الثانوية «مدرسة أحمد لطفي السيد سابقًا»، تعرضت الطالبتان لمضايقات شتى من قبل الطلاب بالمدرسة سواء بالشتائم البذيئة أو برشق الأتوبيس الخاص بنقلهما بالحجارة وغيرها.

وأضاف «زينهم» لـ«الوطن»: «الوضع مش كويس وبقيت قلقلان على بناتي»، مؤكدًا أن طلاب مدرسة أحمد الحجار كتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من التهديدات الخاصة بطالبات مدرسة النيل: «يلا مستنينكم الأيام اللي جاية»، مطالبًا بضرورة التدخل من قبل مديرية التربية والتعليم لحل المشكلة وحفاظاً على الطالبات.

وكتب عدد من أولياء أمور طالبات مدرسة النيل على صفحاتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نحن أولياء مدرسة النيل الخاصة عربي ولغات، ويؤدى أولادنا الامتحان في مدرسة أحمد لطفي السيد الثانوية، ولم يمر سوى يومين وفى كل يوم يحتك أولاد المدرسة المضيفة بأولادنا وبناتنا ويسبوهم بألفاظ يندى لها الجبين، ويرمون الزجاجات والطوب على باصات المدرسة».

وتواصلت «الوطن» مع أشرف سلومة، مدير التربية والتعليم في محافظة الجيزة، والذي أكد أنه تم التنسيق على الفور مع المحافظة ومديرية الأمن لتوفير حماية أمنية مشددة في المدرسة، موضحًا أنه سيزور المدرسة غداً للوقوف على سير الامتحان.

وأضاف «سلومة»، أن المديرية لا تتهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي طالب يخالف قواعد سير العملية التعليمية والامتحانية، موضحاً أنه في حالة تجاوز أي طالب غدًا وتكرار هذه الأفعال سيتم تحويله للتحقيق وحرمانه من الامتحان وفصله على الفور.

وأشار أشرف سلومة، إلى أنه تقرر إلحاق طالبات مدرسة النيل بهذه المدرسة لكونها قريبة منها، مؤكداً أن المديرية حريصة على التنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية التابعة لها للوقف على سير الامتحانات.

ويؤدي غداً السبت الموافق 14 مايو الجاري، طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا ورقيًا في المدارس المجهزة، والمدارس غير المجهزة وهي المدارس الخاصة التي يتم إلحاق طلابها على المدارس المجهزة الحكومية.