علاج لدغات الناموس للأطفال.. تسبب احمرار وتورم وحكة

القاهرة - سمر حسين - ماما

علاج لدغات الناموس للأطفال، واحدًا من الأمور الأكثر بحثًا عبر محركات البحث البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير ودخول فصل الصيف الذي يعد بيئة خصبة لانتشار الحشرات وعلى رأسها الناموس، الذي يصيب الكثيرين خاصة الأطفال، ويشعرون بالألم عند التعرض للدغاتهم.

علاج لدغات الناموس للأطفال

وقبل معرفة ما هو علاج لدغات الناموس للأطفال، عليكِ معرفة أولًا أن لدغات الناموس هي عبارة النتوءات التي تسبب الحكة عقب لدغ الناموس لجسدك ونتج عن مص الدماء من المنطقة المصابة وتسبب التورم والوجع والاحمرار، وربما تزول من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة، وفي بعض الأحيان تشكل اللدغة خطرًا كبيرًا على الشخص حال حملها للفيروسات أو الطفيليات وبعض أنواع العدوى مثل الصفراء والملاريا.

أعراض لدغات الناموس للأطفال

ونقدم فيما يلي، أعراض لدغات الناموس للأطفال، وفقًا لما ذكره موقع «MAYOCLINIC» الطبي، وهي على النحو التالي:

- نتوء منتفخ.

- نتوء أبيض ومحمر يظهر بعد بضع دقائق من اللدغة.

- نتوءات متعددة تظهر بعد يوم أو أكثر من اللدغة أو اللدغات.

- نتوء صلب.

- الشعور بالحكة.

- ظهور البقع الداكنة.

- تورم واحمرار.

- حمى منخفضة.

- قشعريرة.

- ضخم الغدد الليمفاوية.

- الصداع.

- آلام الجسم.

علاج لدغات الناموس للأطفال وطرق الوقاية

هناك بعض الأمور التي يمكنك فعلها للوقاية من لدغات الناموس وهي:

- تجنب تعرض طفلك للناموس، من خلال استخدام وسائل الطرد.

- تجنب الأنشطة الخارجية في وقت الغسق، إذ أنه وقت نشاط الحشرة.

- إصلاح أي تمزقات في الشاشات على النوافذ والأبواب.

- استخدام الناموسية فوق عربات الأطفال وأسرة الأطفال أو عند النوم في الهواء الطلق.

- استخدام طارد الحشرات لصد الناموس والقراد بشكل مؤقت، وتُستخدم هذه المنتجات وفقًا لتوجيهات العبوة، وهي آمنة بشكل عام للأطفال والبالغين، مع استثناءات قليلة.

- ارتداء ملابس ذات أكمام طويلة.

- ارتداء الجوارب والأحذية المغلقة من الأمام.

- حماية أذن ورقبة الطفل، مع استخدام قبعة بناموسية تغطي وجهه.

- إفراغ حمامات السباحة المخصصة للأطفال مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

- تغيير الماء في أحواض الطيور أسبوعيًا على الأقل.

علاج لدغات الناموس للأطفال

- تناول الأدوية العلاجية وخاصة مضادات الهيستامين التي لا تتطلب وصفة طبية.

- استخدام المراهم والكريمات المضادة للالتهابات.

- استخدام الكريمات المعالجة للحساسية والحكة.

وإذا لم يكن هناك تحسن، فيجب الذهاب إلى الطبيب فورًا لمعرفة الطريقة الصحيحة لعلاج اللدغة.