شيما الحاج بالحجاب أمام الكعبة: «من أطهر بقاع الأرض»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة شيما الحاج، متابعيها بأحدث ظهور لها خلال أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت الفنانة شيما الحاج، بعباءة سمراء فضفاضة مع حجاب تقليدي من داخل الحرم المكي أمام الكعبة المشرفة، مدونة: «الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات، جمعة مباركة من أطهر بقاع الأرض، لبيك اللهم عمرة لبيتك الشريف بيت الله الحرام».

الجمهور يتفق على دعاء واحد

وتفاعل الجمهور مع شيما الحاج على غير العادة، فدوما ما تنقسم التعليقات بين الدعم والانتقادات، إلا أن هذه المرة بات المتابعون يدعون لها بتقبل العمرة وصلاح الأحوال، وجاءت التعليقات: «عمرة مقبولة إن شاء الله ، وجمعة مباركة يارب العالمين»، «تقبل الله»، «اللهم تقبل صالح الأعمال».

شيما الحاج تحذر الفتيات من متحرش

يذكر أن حذرت الفنانة شيما الحاج، الفتيات عبر حسابها الرسمي بموقع الصور «إنستجرام» في العام الماضي، من «متحرش» يُدعى «محمود»، حيث طالبتهن بتوخي الحذر وعدم التعامل معه مُطلقًا، فضلا عن سرعة الإبلاغ عنه في حال التعرض لإحداهن.

وكشفت شيما الحاج، عن هوية صاحب الحساب الإلكتروني، إذ نشرت صورة له عبر خاصية الـ«ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مُعلقة عليها بقوله: «خلوا بالكم يا بنات، ده نصاب ومتحرش ومتبلغ عنه، وجارٍ البحث عنه.. لو قابلتوه بلغوا النجدة وهم هيتصرفوا».

شيما الحاج ضيفة شرف فيلم «ميني بار»

وتُشارك شيما الحاج، كضيفة شرف في فيلم «ميني بار» حيث تُجسد شخصية «ويتر» في الفيلم بصحبة منة فضالي، وتظهر كضيفة شرف.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من نضال الشافعي، صلاح عبدالله، منة فضالي، علاء مرسي، وأمينة، وراندا البحيري، ومدحت تيخا، وطاهر أبوليلة، ومحمد أوتاكا، وحسن عبدالفتاح، وآخرين، وهو من إخراج محمد الخضري، وإشراف على الإخراج عادل الأعصر، وإنتاج مدحت سعد.