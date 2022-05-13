روشتة هاني الناظر لـ علاج القمل في الشعر الطويل.. 4 خطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

علاج القمل في الشعر الطويل، واحدة من الكلمات الأكثر بحثًا بين السيدات على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، من خلال محركات البحث المختلفة، في محاولات منهن إيجاد حل سريع ومناسب للتخلص من حشرات الشعر الضارة التي تسبب تلف بالشعر وأمراض جلدية بفروة الرأس.

وتلجأ العديد من السيدات والفتيات من أجل علاج القمل في الشعر الطويل، للزيوت المُباعة بالصيدليات التي ربما تترك أثرًا سلبيًا أو تعالج الأزمة على المدى البعيد مايجعلها حلًا غير أساسي.

علاج القمل في الشعر الطويل

ويرصد «هُن» في السطور التالية علاج القمل في الشعر الطويل، وفقًا للدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، الذي وضع عدة نصائح عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، للتخلص من حشرات الشعر، بعيدًا عن استخدام المركبات الدوائية، والتي جاءت على النحو التالي:

- ضعي دهان الشعر وفروة الرأس باستخدام زيت نباتي، واتركيه لمدة 24 ساعة، ما يؤدي إلى عزل الحشرات عن الهواء وقطع التنفس عنها حتى الموت.

- اشطفي الشعر جيدا بالماء والشامبو، ثم مشطي الشعر بمشط ذو أسنانه ضيقة «الفلايا» للمساعدة في التخلص من الحشرات تمامًا بعد موتها.

- في الأسبوع المُقبل، دلكي الشعر بمحلول الخل المخفف بقليل من الماء، ثم اتركيه على شعرك لمدة 3 ساعات.

- اشطفي الشعر جيدًا باستخدام الشامبو المخصص لكِ، ثم مشيطه بالمشط ضيق الأسنان.

علاج القمل في الشعر الطويل

إليكِ طرق تساعدك في التخلص من قمل الشعر، وفقًا لموقع «Health Line» الطبي.

خلطة الخل والملح

يعد الملح والخل خليطًا جيدًا يُستخدم لإزالة قمل الشعر من على فروة الرأس، كل ما عليكِ هو خلط الخل الأبيض مع الملح، ثم وضعهما داخل علبة زجاجية، وبعدها قومي برش الخليط على جميع أنحاء فروة الرأس ثم غسله جيدًا.

زيت الزيتون

يعمل زيت الزيتون على التخلص من القمل، فقط ضعي زيت الزيتون على فروة الرأس مع تغطيتها كاملة بقبعة بلاستيكية، ويُترك الزيت ليلة كاملة على الشعر، ثم اغسليه بالماء الدافئ، مع تمشيط الشعر بمشط بأسنان ضيقة في اليوم التالي.

زيت جوز الهند

يساعد زيت جوز الهند على إزالة القمل من فروة الرأس وخصلات الشعر، فقط قومي بتسخين زيت جوز الهند حتى يصبح فاترًا، وضعيه على فروة الرأس والشعر مع التدليك لبضع دقائق، ثم غطي الشعر بقبعة الاستحمام لمدة ساعتين قبل تمشيطه جيدًا، واغسليه بعد ذلك.

الخل

يُستخدم الخل الأبيض للتخلص من القمل، كما يمكن استبداله بخل التفاح أيضًا، فقط اخلطي الخل مع قدر من الماء، وضعي الخليط على فروة الرأس والشعر، ثم غطي الرأس بمنشفة واتركيها لمدة 30 دقيقة.

وبعد ذلك، مشطي الشعر بالمشط الخاص لإزالة القمل، وفي النهاية يُغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المخصص.