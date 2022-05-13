علاج حبوب الظهر والكتف للنساء.. «احذري ارتداء الباديهات الكارينا»

القاهرة - سمر حسين - صحة

علاج حبوب الظهر والكتف للنساء، واحدًا من الأسئلة الشائعة لدى العديد من السيدات خاصة مع دخول فصل الصيف، وشدة ارتفاع درجات الحرارة، التي ربما تسبب في بعض الأحيان ظهور الحبوب والندبات والبثور بالظهر والكتف، الأمر الذي يحتاج لعلاج طبي ودوائي مستمر، مع ضرور إتخاذ بعض الاحتياطات اللازمة للعلاج.

علاج حبوب الظهر والكتف للنساء

قبل معرفة علاج حبوب الظهر والكتف للنساء، عليكِ في البداية معرفة أسباب ظهورها، والتي تحدثت عنها الدكتورة مروة دهب، أخصائية أمراض الجلدية والليزر، من قبل، خلال برنامج «هي وبس»، مع الإعلامية رضوى الشربيني والمذاع على قناة «سي بي سي»، والتي جاءت على النحو التالي:

ارتداء الباديهات الكارينا

أكدت أخصائية الجلدية، أن ارتداء «الكارينا» في الصيف أو حتى الشتاء، تعمل على ظهور البكتيريا التي تكون الحبوب بسبب الخامات المُصنعة منها، والأفضل ارتداء الملابس القطنية، ما يمنع ظهور التصبغات ومن ثم الحبوب.

العامل الوراثي

وأشارت «دهب» إلى أن العامل الوراثي، يسهل ظهور حب الشباب في الظهر.

علاج حبوب الظهر والكتف للنساء

وعن علاج حبوب الظهر والكتف للنساء، نصحت أخصائية الأمراض الجلدية، بما يلي:

- عدم استخدام الليفة للتفتيح أو للاختفاء، حتى لا تترك علامة معظم الوقت.

- الخضوع للعلاج من 4 إلى 6 أشهر، حسب وزن الجسم، وذلك باستخدام المضادات الحيوية التي يوصي بها الطبيب.

- العلاج بالمطهرات وجلسات التقشير، في حدود 6 جلسات علاجية.

علاج حبوب الظهر والكتف للنساء

وكان موقع «WEBMD» الطبي سلط الضوء على علاج حبوب الظهر والكتف للنساء، على النحو التالي:

وضع المراهم الطبية

يمكنك علاج حبوب الظهر والكتف للنساء، باستخدام المراهم الطبية التي تعالج الحبوب، فهي لا تحتاج لوصفات طبية نهائيًا، وعلى رأسها التي تحتوي على مركبات «بنزويل بيروكسيد، الريسورسنول، حمض الساليسيليك، الكبريت».

روتين تنظيف البشرة

لابد من اتباع روتين تنظيف البشرة خاصة المنطقة المصابة بشكل يومي، من خلال بعض الممارسات اليومية التي تخف من حدة ظهور الحبوب وتعالجها.

تنظيف الظهر جيدًا

استخدمي غسول أو صابون مناسب لنوع بشرتك ونوع الحبوب المصابة بها بشكل منتظم، لتنظيف المنطقة المصابة بالحبوب، ويمكنكِ استخدام صابون بدلًا من الغسول بشرط الحفاظ على البشرة مثل الصابون المحتوي على «بنزويل البيروكسيد، صابون كبريت» للتخلص من الزيوت الزائدة والبكتيريا التي تتركم على الجلد، للحفاظ على مسامات الجلد وبصيلات الشعر.

الاستحمام

عليكِ المواظبة على الاستحمام بشكل مستمر عقب ممارسة الأنشطة البدنية، مثل ممارسة التمرينات الرياضية، خاصة في حالة ارتداء ملابس ذات أقمشة صناعية.