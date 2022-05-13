أكلات سريعة التحضير وسهلة للعشاء.. «مش هتفكري ولا هتحتاري كتير»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحاول الأمهات وربات المنازل البحث عن وصفات لـ أكلات سريعة التحضير وسهلة للعشاء، لإعدادها للأسرة خلال وجبة العشاء، حتى لا تضطر لشراء وجبة من المطاعم الكبرى وبالتالي إنفاق أموالًا طائلة مما يؤثر على الدخل الشهري، وذلك من خلال متابعة كبار الشيفات وبرامج الطبخ الشهيرة.

أكلات سريعة التحضير وسهلة للعشاء، تعتبر من الأكثر بحثًا وتداولًا عبر محركات البحث المختلفة، في مجتمع السيدات والجروبات الخاصة بهم، سواء عبر تطبيق الرسائل والدردشات «واتساب»، وموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لإعدادها لأطفالها حتى تجذبهم لتناول العشاء داخل المنزل والبعد عن تناول الأطعمة مجهولة المصدر والتي يمكن أن تتسبب في حدوث مشاكل صحية.

يُقدم «هُن» أكلات سريعة التحضير وسهلة للعشاء، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، الذي يتميز أسلوبها بالبساطة وعدم التعقيد.

أكلات سريعة التحضير وسهلة للعشاء

المكرونة الإسباجتي

مكرونة إسباجتى

ماء

زيت

فلفل أحمر

فلفل أسود

شطة حسب الرغبة

ملح

نصف كيلو طماطم مقشرة

صلصة طماطم

بصلة متوسطة الحجم

ثوم مفروم

طريقة عمل المكرونة الإسباجتي

في البداية يتم تحضير حلة ووضعها على النار ومن ثم وضع الماء المغلي بداخلها وعليها الملح والزيت، ثم يمكن إضافة المكرونة في الوعاء حتى يتم سلقها، بعد كسر عيدان المكرونة لنصفين.

تترك المكرونة على النار حتى تنضح لمدة لا تزيد عن 7 دقائق، وبعدها يتم تصفيتها من خلال مصفاة، وغسلها جيدًا بالماء وتركها، حتى يتم عمل الصلصة وعند الانتهاء من إعدادها يتم وضعها على المكرونة الإسباجتي، مع الحرص على التقليب حتى تمتزج بالصلصة، وتترك على النار لدقائق، على أن تكون درجة الحرارة منخفضة.

يتم تقديم المكرونة الإسباجتي، بجانب البطاطس المحمرة ويمكن تناولها مع البيبسي.

طريقة عمل بطاطس باللحمة المفرومة

بطاطس

بصل

فلفل أسود

لحمة مفرومة

ثوم

فلفل أخضر رومي

فلفل حار

عصير طماطم

سمن

ملح

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

طريقة تحضير بطاطس باللحمة المفرومة

في البداية، يتم تقطيع البصل لأجزاء صغيرة ومن ثم تشوح في السمنة على النار، مع إضافة الملح والفلفل الأسود، واللحمة المفرومة والتقليب جيدًا، ثم إضافة الزنجبيل والقرفة البودرة، مع الفلفل الرومي والحار حسب الرغبة.

يمكن إضافة الثوم وعصير الطماطم ويقلب كل الخليط على النار، وفي نفس الوقت يتم تقطيع البطاطس ووضعها في صينية ويضاف عليها اللحمة المفرومة والطماطم، وقليل من الماء وتوضع في الفرن، حتى تتم النضج.