أسباب السخونية عند الأطفال.. «احذري بعضها يؤدي مشاكل صحية كبيرة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتعرض الكثير من الأطفال خلال هذه الفترة للإصابة بالسخونية الشديدة وارتفاع شديد في درجة الحرارة، التي قد تؤدي إلى تدهور الحالة الصحية وتعقبها أمراض شديدة، ما يجعل الأمهات يترددن على عيادات أطباء الأطفال، لفحصهم وإعطائهم الأدوية التي تتناسب مع حالتهم، وتجعلهم ينعمون بالاستقرار من جديد، لذا يبحثن عن أسباب السخونية عند الأطفال.

أسباب السخونية عند الأطفال، بات الأكثر بحثًا عبر محركات البحث وخلال مواقع التواصل الاجتماعي، وفي محيط الأمهات والسيدات، إذ تجد الأم تحاول البحث عن طرق للتخفيف عن آلام وأوجاع أطفالها، كونها من الأكثر انتشارًا خلال هذه الفترة في فصل الصيف بسبب درجة الحرارة و الحر الشديد، ما يجعل الأطفال غير قادرين على التحمل.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أسباب السخونية عند الأطفال، وفق موقع «مايو كلينيك».

أسباب السخونية عند الأطفال

الكثير من الأمهات يبحثن عن أسباب السخونية عند الأطفال، التي تجعلهم يدخلون في دوامة المرض والألم، ولعل من بين تلك الأسباب هي الإصابة بالحمى الشديدة إثر عدوى فيروسية أو بكتيرية، فضلًا عن اختلاف المرحلة العمرية للطفل، فإذا كان في مرحلة عمرية أقل من فترة التسنين مثلًا فإنه ربما يدخل في موجة سخونية شديدة نتيجة الآلام، وقد تزيد درجة حرارة الجسم إلى 39 درجة مئوية.

تطعيم و تناول طعام فاسد

وفي حالة كان الطفل في مرحلة عمرية أكبر ويتناول طعام من الشارع، فإنه يمكن أن يتعرض لغذاء فاسد يؤثر على المعدة وتتسبب في آلام شديدة فضلا عن الإصابة بالتسمم وهو ما يعقبه ارتفاع في درجة حرارة الجسم، كما يمكن أن يؤدي حصول الطفل على التطعيم أثناء الصغر في الإصابة بالسخونية الشديدة، ولكن تكون تلك الحالة لفترة مؤقتة وطبيعية، ولا تتسبب في حدوث أي مضاعفات صحية.

كما تعتبر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، سببًا شائعًا في الإصابة بالسخونية عند الأطفال، والتي تؤدي لارتفاع شديد في درجة الحرارة، ويكون مصاحبًا لتلك الحالة الإصابة بالعطس والسعال والسخونية، فضلًا عن الأمراض والالتهابات التي تصيب الجهاز التنفسي، بجانب الإصابة بالجدري المائي والحصبة.