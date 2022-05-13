«طلع بتاع جواز».. خطوبة جيلان علاء وعز شهوان بحضور نجوم الفن (صور وفيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجئت الفنانة جيلان علاء، متابعيها عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بخبر خطبتها من الفنان عز شهوان، إذ شاركت متابعيها بصور فوتوغرافية وفيديوهات مصورة من الحفل، الذي ضم عدد من النجوم من بينهم الفنان عمرو وهبة، كونه من أقرب الفنانين والأصدقاء للعروس.

خطبة جيلان علاء وعز شهوان

ارتدت العروس جيلان علاء، خلال حفل خطبتها فستان طويل أوف شولدر، باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلًا على كتفها، وظهرت بماكياج هادئ تناسب مع إطلالتها، فيما ارتدى العريس بدلة باللون الرمادي.

العديد من المباركات والتهاني لنجوم الفن، تلقتها الفنانة جيلان علاء، والتي شاركتها عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكان من بينهم الفنان عمرو وهبة، الذي شارك عبر حسابه مقطع فيديو قصير من الحفل، وأرفق تعليقًا قال خلاله: «أختي وصديقتي وعشرة العمر، ألف مبروك يا حبيبتي أنتي ووعز وربنا يفرحكوا ويخليكوا لبعض».

كما هنأتها الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها، بمشاركة صورة تجمع بين جيلان علاء وعريسها عز شهوان، وأرفقت تعليقًا: «حبيبة قلبي بقت عروسة».

دويتو «مش بتاع جواز»

وكانت علاقة صداقة وعدة أعمال فنية جمعت بين العروس جيلان علاء وصديقها المقرب عز شهوان، الذي تحول لشريكها في الحياة الشخصية أيضًا، من بينهم الأغنية التي تشاركوا فيها «مش بتاع جواز»، وهو الدويتو الذي أداها الثنائي، أثناء استضافتهم في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، على خلفية العمل الدرامي، حكاية «حتة من القمر»، بطولة الفنانة لقاء الخميسي.

تعتبر كلمات أغنية «أنا مش بتاع جواز»، ذات طابع كوميدي، كما تعاون الثنائي أيضًا في أغنية أخرى و التي تحمل عنوان «كلبوبة».