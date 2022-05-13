دعاء الجمعة لأولادي.. «اللهم يسر أمور أبنائي واقضِ حوائجهم وأحفظهم»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تبحث الأمهات يوم الجمعة عن أدعية مناسبة للأطفال والأسرة لتسهيل وإسعاد حياتهم اليومية، خاصة في شؤون معينة كالنجاح والصلاح وجلب الرزق والزواج السعيد وقضاء الحوائج، لذا تصدر دعاء الجمعة لأولادي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وفي محيط الجروبات المختلفة سواء عبر تطبيق الرسائل والدردشات «واتساب».

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، دعاء الجمعة لأولادي، الذي سبق أن أوضحه الدكتور رمضان عبدالرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف.

دعاء الجمعة لأولادي

حدد الدكتور رمضان عبدالرازق للأمهات دعاء الجمعة لأولادي، لتحصين أولادهن وأطفالهن، ومن بين تلك الأدعية: «اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم أهدِ أبنائي لعمل الصالحات وارزقهم فعل الخيرات، ويسّر أمورهم ووفقّهم وأصلح حالهم وأحوالهم».

ومن بين الأدعية الأخرى أيضًا: «اللهم يسر أمور أبنائي، واقضِ حوائجهم، وأبعد عنهم ما يقلقهم ويزعجهم، اللهم اكتب لأبنائي التيسير والتوفيق أينما حلوا وفي أي أمرٍ عملوا يطلبون به رضاك، اللهم إنّي أسألك أن تُسعد أولادي وأن ترضى عنهم وترحمهم وتغفر لهم، وتُبعدهم عن المعاصي يا كريم يا رب».

دعاء الجمعة للأبناء

كما تحرص الأمهات على ترديد العديد من الأدعية الأخرى المتعلقة بالرزق والسعادة وقضاء الحوائج، من بينها: «اللهم عافي أبنائي من جميع الأمراض وارزقهم أجسادًا قويةً نشيطة، اللهم اشفِ أبنائي من المرض واكتب لهم دوام الصحة والعافية، اللهم إنّي أسألك أن تُسعد أولادي وأن ترضى عنهم وترحمهم وتغفر لهم، وتُبعدهم عن المعاصي يا كريم يا رب، اللهم استعملهم في طاعتك وخدمة عبادك، وأسعدني برؤيتهم موفوري الصحة والعافية».