معجزة تعيد شابًا للحياة بعد 27 يوما في غيبوبة.. «النيران التهمت جسده كله»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

مفاجأة كبيرة شهدها مجموعة من الأطباء في بريطانيا، بعد نجاة رجل من صعقة كهربائية مروعة حولته إلى ما يشبه كرة نارية بشرية، وهو ما كان أشبه بمعجزة إلهية.

تفاصيل الحادث المروع

وتعرض الشاب الذي يبلغ من العمر 29 عاما، للصعق الكهربي المفاجئ، وذلك بعد أن لمس لوحة مفاتيح قديمة، كان بها تيار كهربي بقوة 11 ألف فولت، إذ أنه كان يعتقد أنه تم إيقاف تشغيلها منذ سنوات.

وقال الشاب البريطاني الذي يدعى دارين هاريس إن عودته للحياة تعتبر معجزة طبية، ليس لأنه عاد حيا من جديد، بعد أن تعافى من حروق عديدة بجسمه من الدرجة الثالثة وصلت إلى 47٪ من أنحاء جسده.

رحلة استكشاف تتحول لكارثة

ووفق ما كشفته صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، فأن حادث «دارين» حدث عندما استكشف المناطق الحضرية وجمع الخردة من أعمال الصلب المهجورة في مدينة ولفرهامبتون الإنجليزية، وسرعان ما تم قذف الشاب العشريني بعيدا عن مكان صعقه، وبطريقة ما استعاد وعيه وتمكن من إيقاف سيارة إسعاف كانت تمر بالصدفة من المكان وقتها.

ظن «دارين» لعدة دقائق إنه كان ميتًا على الأرض، لكنه يتذكر اللحظة التي عاد فيها إلى الحياة ورأى جسده بالكامل يحترق: «كنت ميتًا لبضعة دقائق، لا أعرف ما الذي أعادني لكني أتذكر أنني استيقظت وكان جسدي كله مشتعلًا، كنت عبارة عن كرة نارية بشرية».

الشاب البريطاني: ظننت لعدة دقائق أنني كنت ميتا

وتابع الشاب البريطاني: «ركضت من أجل حياتي وتمكنت بطريقة ما من تسلق سياج بطول 10 أقدام دون معرفة الضرر الذي أصاب جسدي بالفعل، لقد رأيت جلدي ينصهر، وعظامي مكشوفة، ووقفت على جانب الطريق لبضع دقائق عندما اقتربت سيارة إسعاف مني رميت بنفسي أمامها والشيء التالي الذي أتذكره هو الاستيقاظ بعد 27 يومًا».

وسرعان ما تم نقل دارين هاريس إلى مستشفى الملكة إليزابيث في برمنجهام، إذ دخل في غيبوبة، وأجرى 23 عملية جراحية بما في ذلك ترقيع الجلد، وعملية جراحية رائدة لتطبيق الجلد الاصطناعي، إذ قال إن الجراحين أخبروه أنهم لم يروا شيئًا كهذا في حياتهم المهنية التي استمرت 30 عامًا، لذا فأن الأطباء والممرضات لم يصدقوا ذلك.