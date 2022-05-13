طبيبة تحذر من فيروس سريع الانتشار بين الأطفال: ابعديهم عن السكريات

القاهرة - سمر حسين - صحة

خلال التقلبات الجوية مع ارتفاع درجات الحرارة، يكون الأطفال خاصة الرضع، عرضة للإصابة بالفيروسات العديدة التي تختلف حدتها وأعراضها من فيروس لآخر.

وعلى هذا النحو، شهدت العديد من منصات التواصل الاجتماعي، بعض التخوفات والتحذيرات نحو فيروس يعرف بفيروس «الروتا»، الذي لاقى انتشارا واسعا بين الأطفال في مراحلهم العمرية المختلفة وبشكل خاص الرضع.

ما هو فيروس الروتا؟

أوضحت الدكتورة ريهام المهدي، أخصائي طب الاطفال وحديثي الولادة، خلال تصريحاتها لـ«هن»، أن الروتا فيروس هو واحد من ضمن مجموعات فيروسات تعرف بالجرمية، وعادة ما تنتشر بسرعة كبيرة خاصة بين الأطفال.

أعراض الإصابة بفيروس روتا

أما عن أعراض إصابة الطفل بفيروس روتا، وفق ما اوضحت أخصائي طب الأطفال، أنها تتمثل في الإسهال الحاد، القيء، ارتفاع في درجة الحرارة، الشعور بآلام في البطن، حدوث الجفاف.

ولفتت ريهام المهدي إلى أنه يمكن اكتشاف إصابة الطفل بالجفاف عن طريق، قلة كميات البول، النعاس والهزال في الجسم، جفاف الفم.

خطوات علاج طفلك من فيروس روتا

وأضافت الدكتورة ريهام المهدي، أنه لا توجد ضرورة لاستخدام المضادات الحيوية للعلاج من فيروس روتا، لكنه يمكن الاكتفاء بالعلاج المنزلي من خلال تعويض السوائل التي يفقدها الطفل، والتي تتم عن طريق مده بمحلول معالجة الجفاف.

- يجب تجنب إطعام الطفل بالسكريات والدهون.

- تستلزم بعض الحالات العلاج الوريدي في المستشفى.

أما في حالة الوقاية من فيروس روتا، يجب غسيل الأيدي جيدا وباستمرار وخصوصا بعد استعمال المرحاض وبعد تغيير الحفاض للطفل، والاعتناء بنظافة الطفل جيدًا.