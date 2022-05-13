كيفية العناية بملابس المناسبات في موسم الأفراح.. «خلي بالك من البوفيه»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع بداية فصل الصيف تكثر حفلات الزفاف أو بمعنى أصح يبدأ موسم الأفراح، وبالنسبة للنساء توجد مشكلة في الحفاظ على الفساتين السواريه وملابس المناسبات الخاصة التي تحتوي على العديد من الترتر والدانتيل الشفاف والخرز المطرز عليها، فيكون من الصعب غسلها إذا اتسخت بسبب بقعة غير قابلة للإزالة، ولهذا يعرض «هن» في السطور التالية طريقة العناية بملابس المناسبات في موسم الأفراح.

ابتعدي عن البوفيه وأماكن الرقص

غالبا ما تتعرض الفساتين السواريه وملابس المناسبات للتلف في موسم الأفراح عند التجمع حول البوفيه والتعرض لبقع الاكل أو المشروبات وحتى الدانتيل والتطريز الموجود على الفستان يمكن أن يتلف أثناء الرقص، لذلك إذا كنتي ترتدين ملابس بها دانتيل أو تول أو بمعنى أصح رقيقة، يجب أن تتبعدي قليلا عن أماكن الرقص المزدحمة في الأفراح، واحرصي عند الوجود في البوفيه من وقوع الاكل والمشروبات عليها، لكن عند التعرض للبقع سيقوم المُنظف الجاف المتخصص الجيد بإجراء فحص شامل لأي قطعة ملابس عند إسقاطها، وذلك وفقا لصحيفة جارديان البريطانية.

حافظي على لمعان الفستان

أهم ما يميز فساتين السهرات الترتر واللمعان، لذلك إذا وجدتي أن الخرز أو الترتر ينفد خلال ليلة في الخارج، ابذلي قصارى جهدك لجمعها وتخزينها في مكان آمن حتى تتمكن الخياطة من خياطتها مرة أخرى لاحقًا، ويمكن أن تشكل الملابس المغطاة بالخرز المتلألئ أو الماس معضلة خاصة عند الغسيل، حتى بالنسبة للمنظفات، لذلك يجب الاهتمام بملصق العناية لمعرفة ما إذا كان من الممكن تنظيف الثوب من مكانه أو غسله يدويًا بشكل خفيف، وسواء كنتي تنظفين أو تغسلي الثوب بالكامل، من فضلك لا تفركيه ، لأن هذا يمكن أن يفك الحبيبات أو الترتر، في حين أن المنظف الجاف عادة ما يكون رهانا آمنًا.

العناية بأقمشة التول

الفساتين المصنوعة من أقمشة التول تكون عبارة عن قماش شبكي ناعم، فمن السهل جدًا تمزيقه أو تمزقه، وهو أمر يجب مراعاته عند ارتدائه واختيار أشياء مثل الملحقات أو أماكن بعيدة عن المقاعد الحديدة التي قد تسبب تلف الفستان كما يمكن أن تكون المجوهرات والكعب خطرا على فساتين التول لذلك احرصي على ارتداء مجوهرات رقيقة وكعب متوسط.

بالنسبة للتطريز الفستان وطياته يجب الاهتمام بالتطريز لأنه إذا تبلل، فقد يتسرب لون التطريز إلى النسيج الرئيسي ، لذلك من المهم قراءة تعليمات العناية قبل وضع أي شيء مطرز في الغسيل، انتبهي إلى ما إذا كان التطريز قد تم بالآلة أم بالي.