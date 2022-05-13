الامارات | أحمد العامري يكرّم الفائزين بجوائز الدورة الـ 13

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العامري يكرّم الفائزين بجوائز الدورة الـ 13 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري، الفائزين بجوائز الدورة الـ13 من جائزة الشارقة لكتاب الطفل، وجائزة الشارقة لكتاب الطفل (لذوي الاحتياجات البصرية)، وجوائز معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل، خلال حفل نظم أول من أمس، في إكسبو الشارقة، مع انطلاقة فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل.

وحاز جائزة الشارقة لكتاب الطفل عن فئة «كتاب الطفل (باللغة العربية) للأعمار من أربعة إلى 12 عاماً»، ناصر سعد الدوسري، عن كتاب «جزرة وإخوته العشرة».

أما فئة «كتاب اليافعين (باللغة العربية) للأعمار من 13 إلى 17 سنة» ففازت بها شيخة الزيارة عن كتاب «أسفل الوادي قرب النهر»، وعن فئة «كتاب الطفل (باللغة الإنجليزية) للأعمار من سبع إلى 13 سنة» فازت دار النشر DK عن كتابWhat’s The Point of Science وتسلمتها عن الدار باربرا بوغنولو.

وحاز جائزة الشارقة لكتاب الطفل (لذوي الاحتياجات البصرية)، التي خصصت لتمكين ذوي الاحتياجات البصرية من مقدرات الثقافة ودمجهم في المجتمع إلى جانب أقرانهم، مهند العاقوص، عن كتاب «التنين والنملة»، الصادر عن «دار نهضة مصر»، وتسلمتها نيابة عنه مديرة إدارة الدار نشوى الحوفي.

وفي جوائز معرض الشارقة لرسوم كتب الأطفال، فاز بالمركز الأول الفنان أرماندو فونسيكا، من المكسيك، عن رسومه المصاحبة لنصوص لخوسيه ساراماغو، الفائز بجائزة نوبل للآداب. وحازت بالمركز الثاني الفنانة أماندا ميجانجوس كويلز من المكسيك، عن رسوم كتابها المصوّر التي خصصتها لقراءة ما قبل النوم، لتحفز خيال الأطفال.

أما المركز الثالث ففازت به الفنانة رومانا رومانيشين، من أوكرانيا، عن عملها الذي توظف فيه عناصر الطبيعة من الأرض والماء والهواء، والتي تظهر من خلال رسومها حركة تلك العناصر في هذا الكون الواسع.

وخصص المهرجان جوائز تشجيعية لثلاثة فنانين: كيونغ مي أهن، من كوريا الجنوبية، وآجني كانانايتيني، من ليتوانيا، ونوشين صادقيان من إيران.

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