الامارات | «دبي للثقافة» تجمع إبداعات مصورين وفنانين تشكيليين «في ظل غاف»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للثقافة» تجمع إبداعات مصورين وفنانين تشكيليين «في ظل غاف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفي معرض «في ظل غاف»، الذي تنظمه منشورات «غاف» في مكتبة الصفا للفنون والتصميم بدبي، بمجموعة من الأعمال الفنية المميزة لعدد من الفنانين والمصورين الإماراتيين والمقيمين في الدولة.

ويستقبل المعرض الذي افتتحه المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون بدبي «دبي للثقافة»، الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، الزوار حتى الثاني من يونيو المقبل. كما حضر حفل افتتاح المعرض كل من بدور البدور وعفراء محمود وأميرة بوكدرا، مؤسسات منشورات «غاف»، إضافة إلى الفنانين والمصورين المشاركين.

وأشاد سعيد بن خرباش خلال الافتتاح بهذه المبادرة من منشورات «غاف»، مؤكداً حرص «دبي للثقافة» على دعم مثل هذه الأحداث التي تلتقي أهدافها مع رسالة الهيئة في دعم المواهب المحلية وإتاحة الثقافة في كل مكان وللجميع، من خلال إتاحة أصولها الثقافية ومكتباتها العامة لاحتضانها، لاسيما مكتبة الصفا للفنون والتصميم التي تُعَدُّ منصة ملهمة للاحتفاء بجميع أنواع الفنون والإبداعات الثقافية.

ونوه بجودة الأعمال المعروضة، داعياً جميع المهتمين وهواة الفنون البصرية إلى زيارة المعرض، للتعرف إلى إبداعات الفنانين والمصورين المشاركين وتذوّق فنونهم المبتكرة.

ويسلّط «في ظل غاف» الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية التي تتنوع ما بين الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي من إبداع مجموعة من الفنانين الذين شاركوا في مبادرة «فنان الشهر» التي أطلقتها منشورات «غاف» العام الماضي (عامهم الأول).

يُذكر أن «غاف» مكتبة إلكترونية ودار نشر يعمل فريقها على نشر كل ما يثري الفكر العربي من كتب منتقاة، وإعادة نشر المخزون الثقافي المنسي لإحيائه، وتهدف إلى التوزيع العادل للكتب وجعلها في متناول اليد.

وتلتزم «دبي للثقافة» بدعم المواهب المبدعة من الإماراتيين والمقيمين، والحفاظ عليها، واجتذاب المبدعين في مختلف مجالات الفنون والثقافة، من شتى أنحاء العالم، للدراسة والعيش والعمل في دبي، متيحةً أمامهم منصة ثرية للنمو والازدهار، بما يدعم نمو الاقتصاد الإبداعي في الإمارة، وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي.

مشاركون

تضم مجموعة الفنانين المشاركين في معرض «في ظل غاف» كلاً من التشكيليين: مجدي الكفراوي وسلمى المري وفريال البستكي، إضافة إلى المصورة أمل مراد، والمصور يوسف القاسمي، والمصور فيصل الريس، المختصَّين في فن التصوير الفوتوغرافي.

سعيد بن خرباش:

• «ندعو جميع المهتمين وهواة الفنون البصرية إلى زيارة المعرض للتعرف إلى إبداعات الفنانين والمصورين المشاركين وتذوّق فنونهم المبتكرة».

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