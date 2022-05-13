الامارات | «المنال الإنسانية» تدعم «صحة العيون» في نيجيريا

شكرا لقرائتكم خبر عن «المنال الإنسانية» تدعم «صحة العيون» في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مبادرة المنال الإنسانية عن أن ريع المعرض الخيري «التصميم للأمل» في نسخته السابعة التي تنظم في مقر نادي دبي للسيدات خلال الفترة من 25 إلى 27 مايو الجاري، سيخصص لبرنامج العناية بصحة العيون الذي تنفذه مؤسسة نور دبي في ولاية كاتسينا بجمهورية نيجيريا، بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة التعليم بالولاية ومجلس التعليم الأساسي الشامل الحكومي، ويستهدف 160 ألف طالب وطالبة و3000 معلم ومعلمة في 194 مدرسة ابتدائية بالولاية، من خلال إجراء الفحوص الدورية للعيون وتوفير النظارات الطبية لمن يحتاج إليها من الطلاب والمدرسين.

وأعلنت المبادرة التي تنظم هذا العام برعاية من هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» وبالشراكة الإعلامية مع مؤسسة دبي للإعلام، أن فحوص العيون ستسهم في تحسين حياة النساء والفتيات وتمكينهن من خلال توفير بيئة صحية ملائمة وخلق فرص التدريب والتأهيل، وبما يدعم كذلك تحقيق التوازن بين الجنسين.

وأكدت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن «دعم برنامج العناية بصحة العيون في نيجيريا يأتي في إطار الشراكة المُمتدة عبر السنوات الماضية بين مبادرة المنال الإنسانية ومؤسسة نور دبي، والرامية لإحداث فارق نوعي ومستدام داخل المجتمعات المستهدفة»، مثمنةً الدور والمكانة الراسخة التي أسستها «نور دبي» في الأعوام الماضية في العمل الخيري والإنساني، من خلال المشاريع والبرامج الرائدة التي تتبناها في مجال مكافحة وعلاج الإعاقة البصرية والتي وصلت للملايين حول العالم وتسعى من خلالها لتقديم العون والسند للمحتاجين وتحسين حياة الناس وإحداث تغييرات ملموسة في مجتمعاتهم. وأضافت سموها أن الإمارات تأتي في مقدمة ركب الخير دائماً على مستوى العالم سيراً على النهج الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيدةً سموها بالمبادرات الإنسانية والتنموية المتواصلة للقيادة الرشيدة، بما يعزز ثقافة العطاء التي يتسم بها شعب الإمارات بجميع فئاته.

وقالت إن «مبادرة المنال الإنسانية دأبت على تنظيم معرض التصميم للأمل الخيري سنوياً دعماً للمشاريع الإنسانية، لاسيما التي تدعم المرأة وتمكنها داخل مجتمعها وتسهم في زيادة نسبة مشاركتها وتأثيرها الإيجابي»، مشيرة إلى أن دعم دور المرأة في التنمية الاقتصادية محرك رئيس للتغيير الإيجابي داخل المجتمعات وإسهام عملي في تحقيق التوازن بين الجنسين».

وأشارت سموها إلى أن أهداف التوازن لدى دولة الإمارات تتخطى حدود الدولة للمساهمة في الجهود العالمية لترسيخه في جميع المجتمعات، انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة بهذا الملف التنموي الحيوي المهم.

وتنظم المبادرة معرض «التصميم للأمل» سنوياً، بمشاركة عدد من المُصممات ودور الأزياء التي تتبرع بمجموعة مميزة من أحدث تصاميم العبايات والقفاطين والمجوهرات وتطرح للبيع بأسعار تحفيزية، وسيذهب ريعها بالكامل هذا العالم لمصلحة برنامج العناية بصحة العيون في نيجيريا.

أعمال الخير

تسهم مبادرة المنال الإنسانية، التي أطلقتها حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، في عام 2013، في العديد من الأعمال الخيرية والإنسانية على المستويين المحلي والإقليمي، إذ نفذت المبادرة مشروعات وبرامج خيرية للعديد من القضايا الإنسانية.

منال بنت محمد:

• «دولتنا تأتي في مقدمة ركب الخير دائماً على مستوى العالم.. وثقافة العطاء سمة لشعب الإمارات بجميع فئاته».

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