الامارات | محمد هنيدي في «الشارقة القرائي»: الفن رسالة ترسخ القيم

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي في «الشارقة القرائي»: الفن رسالة ترسخ القيم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد النجم المصري محمد هنيدي، أن الفن رسالة ترسخ في الأطفال القيم والأخلاقيات، موضحاً أنه حرص في أعمال الرسوم المتحركة الموجهة للأطفال التي شارك فيها على أن يخدم ثقافة الطفل، ويقدم منتجاً يرتقي بفكر الصغار ومهاراتهم.

وأضاف هنيدي خلال جلسة بعنوان «سوبر هنيدي»، نظمت ضمن فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، وأدارتها الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري، أن عالم الكوميديا الموجهة للأطفال ممتع للغاية، ولكنه في الوقت نفسه يتطلب من الممثل أن يكون حذراً لتلبية ما يتطلبه عالم الأطفال من مادة ترسم البسمة على الوجوه، وتتعامل مع براءتهم باحترام.

وتفاعل زوّار المهرجان الذين توافدوا، أول من أمس، على مسرح إكسبو الشارقة، مع محمد هنيدي، الذي عبَّر عن سعادته بوجوده في الشارقة، ولقاء جمهوره، مشيراً إلى أنهم العنصر الذي يعتمد عليه في قياس مدى نجاح أي عمل يقدمه.

ولفت الفنان المصري إلى أن سن الطفولة خطيرة، وتحتاج إلى عناية فائقة، وأن فتح المجال أمام الأطفال للتعبير عن أنفسهم يسهم في تشكيل شخصيتهم، ويمنحهم الفرصة لعيش كل مرحلة من مراحل حياتهم بشكل سليم، مشدداً على أنه يحترم الأطفال ويتعامل معهم بكل تقدير، حتى أنه يرى في الصغار مقياساً لنجاح أي عمل يقدمه وإن كان موجهاً للكبار.

وتفاعل الفنان، الذي قدم العديد من الأعمال للأطفال مع الزوّار الصغار الذين توافدوا لحضور الجلسة، ولقاء نجمهم المفضل، إذ استمع لآرائهم واستفساراتهم. كما عبر عدد من أولياء الأمور عن سعادتهم بلقاء هنيدي، مثمنين القيّم التي تقدمها كل أعماله الفنية، والتي تجعلهم مطمئنين على أطفالهم عند متابعتها.

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