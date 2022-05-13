الامارات | 13 لمسة إماراتية تثري مهرجان دبي للمأكولات

شكرا لقرائتكم خبر عن 13 لمسة إماراتية تثري مهرجان دبي للمأكولات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك في مهرجان دبي للمأكولات مجموعة من الوجهات والمواهب المحلية، إذ يحتفي المهرجان بأبرز المطاعم الإماراتية التي تحظى بشهرة وتوافد من عشاق الطعام على مدار العام.

وتضم الخيارات المتاحة على مستوى دبي 13 من أشهر المطاعم المملوكة لطهاة ومديرين إماراتيين.

ويُعد مطعم هاي جوينت، من الوجهات المميزة في فعالية «صنع في دبي»، كفكرة ناقشها ثلاثة أصدقاء إمارتيين في جلسة غير رسمية، لتتحول بعدها إلى شركة محلية ناجحة أغناها حمد العور بمكونات وأفكار مبتكرة جعلت من المطعم - الذي يقع في منطقة المنارة - وجهة مثالية لدى عشاق الطعام.

أما مطعم «3 فلس» الذي كان سابقاً بمثابة جوهرة خفية في مرفأ جميرا لصيد السمك، فأصبح الآن وجهة مرموقة على قائمة أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعدّ «3 فلس» من بنات أفكار رائدي الأعمال الإماراتيين عبدالكريم وعدنان علي بالتعاون مع الطاهي أكمل أنوار المولود في سنغافورة، والذي يسهم في ابتكار كل الإبداعات المميزة بالمطعم.

وإن كنتم تبحثون عن الأطباق الإماراتية الأصيلة؛ فإن مطعم الفنر هو الخيار الأمثل، فأجواؤه تأخذكم إلى دبي والإمارات في ستينات القرن الماضي. كان الهدف الأساسي لمؤسس المطعم، هاشم المرزوقي، هو إقامة مطعم يمثل متحفاً مصغّراً يأتي إليه السياح وجيل الشباب للاطلاع على الثقافة الإماراتية ومعرفة المزيد عنها.

أما مطعم الجالبوت، فتأسس على يد عمر سالم، ويقع قرب الشاطئ ليجمع بين المأكولات البحرية الطازجة ودفء الضيافة التي تشتهر بها دبي. وتمنح الديكورات الإماراتية التقليدية ضيوف المطعم شعوراً حميماً لا مثيل له.

وقام صديقا الطفولة الإماراتي أحمد الهاشمي والبريطاني لوك سيلوود بتأسيس مطعم بيت البحر، وهو مطعم فاخر على الشاطئ يضم ركناً للموكتيل ويتمتع بأجواء حيوية ومريحة في آن واحد. استمتعوا بإطلالات رائعة على البحر بينما تتناولون ألذّ السلطات الطازجة وأطباق السوشي وغيرها الكثير في المطعم.

وتأسس «جوسيب كافيه» على يد شيماء فواز، وهو وجهة أنيقة تقدم أشهى أطباق الكعك والحلويات وخيارات متعددة من الأطباق الصحية والمبتكرة، إذ تحرص شيماء على استخدام المكونات العضوية كلّما أمكن ذلك.

ويعد «لقمة» أحد إبداعات الإماراتي أحمد راشد وشريكه اللبناني سامر الزيات، وهو وجهة متكاملة للأطباق الإماراتية والخليجية الغنية، إذ يقدم تنوعاً واسعاً من خبز الخمير الطازج واللقيمات الشهية إلى أطباق الأرز الشهيرة. وتضفي الأجواء المتميزة في لقمة مزيداً من القيمة إلى التجربة في ظل ديكورات وواجهات بألوان رملية ودافئة في المطعم.

من ناحيته، أسس الفنان الإماراتي رامي فاروق مطعم «ميسان 15»، وهو ليس وجهة لتناول الطعام تقدم تشكيلة متنوعة من الأطباق فحسب، بل يضم صالة لعرض الفنون ومكتبة وحديقة يجتمع فيها المبدعون للّقاء وتبادل الإلهام والأفكار.

بينما يتخصص «ماما تاني كافيه» المملوك للشقيقين عمر وميثاء الشامسي، بطبق الخمير الإماراتي المحبوب.

وتأسس «مامافري» على يد راشد بلهول وسيف الرميثي انطلاقاً من شغفهما المشترك بالمطبخ الآسيوي.

ويعد «مناجري إيتري» وجهة متكاملة ابتكرتها هند بن ظاهر بقيادة فريق شغوف بالأطباق الصحية والمغذية وبصحة ورفاه الجسم، ويشتهر المطعم بالأطباق ذات المذاق والقيمة الغذائية العالية في آن واحد. ستعيشون تجربة رائعة مع أطباق مبتكرة مثل الخبز بالفطر البري والخرشوف، السالمون مع صلصة شيرمولا، وبانكيك الحنطة.

واشتهرت آمنة الهاشمي بأنها أول إماراتية تمتلك مطعمها الخاص، وأسست مطعم «ميتس آند تريز» بحيث يدمج الأسلوب التقليدي والعصري معاً لإعداد أطباق فاخرة في أجواء دافئة وحميمة.

أما «سولت كافيه» التي بدأت من شاحنة برغر تعد مأكولات شهية ولذيذة على الشاطئ فتحولت إلى سلسلة من المطاعم، وهي من العلامات المحلية التي سرعان ما أصبحت من الوجهات المفضلة في دبي. وتأسس «سولت كافيه» على يد الإماراتية أمل المري والسعودية ديم البسام، اللتين أرادتا ترك بصمة واضحة في مشهد المأكولات بدبي عبر تقديم أطباق لا تقاوم من لحم واجيو وخيارات الدجاج والبطاطا المقلية.

من جهتها، عملت شيخة عيسى لطفي على تحسين وصقل وصفتها الخاصة بالبرغر في مطبخها، ولكنها أطلقت مطعمها الخاص «شي برغر» بعد أن اشتهرت بإعداد البرغر الأشهى بين الأصدقاء والأسرة. بدأ المطعم بتقديم الوجبات عند الطلب فقط، ولكنه تحول إلى وجهة محببة بفضل الإقبال الكبير والتقييمات المشجعة.

عاصمة الذواقة

يرسّخ مهرجان دبي للمأكولات مكانة المدينة عاصمة لفنون الطهي في المنطقة من خلال برنامج يشمل فعاليات وأنشطة وعروضاً ترويجية، فضلاً عن مقابلة عدد من أشهر الطهاة العالميين. ويعزّز المهرجان روح التنوّع والإبداع والتعدّد الثقافي الذي يميّز هذا القطاع في دبي ما بين مطاعم فاخرة من فئة خمس نجوم للذواقة، إلى المطاعم التي تناسب جميع الميزانيات والتي تُعد بمثابة «الجواهر الخفيّة». وتتولى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تنظيم هذا الحدث السنوي الذي تستمر دورته التاسعة حتى 15 الجاري.

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