الامارات | جناح الإمارات في «إكسبو فلورياد 2022» يروي قصة طموح

شكرا لقرائتكم خبر عن جناح الإمارات في «إكسبو فلورياد 2022» يروي قصة طموح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، أن مشاركة دولة الإمارات في «إكسبو فلورياد 2022» في هولندا تمثل محطة مهمة تستعرض عبرها مسيرتها في تبني مفاهيم وممارسات الاستدامة والتكيف مع طبيعة صحراوية ذات مناخ قاس وموارد مائية قليلة، والتحول إلى نموذج عالمي في جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والتطور والنمو وتحقيق الاستدامة.

وأشارت إلى أن اختيار تحدي الأمن الغذائي كأحد الموضوعات الرئيسة التي سيستعرضها جناح الإمارات الذي يستقبل الزوار حتى التاسع من أكتوبر المقبل يؤكد مدى الأولوية الاستراتيجية التي يحظى بها تعزيز أمن الغذاء على المستويين المحلي والعالمي، خصوصاً في ظل ما يشهده المجتمع الدولي من تحديات كبيرة تؤثر في الغذاء وسلاسل التوريد.

من جانبه، قال سفير الدولة لدى المملكة الهولندية والمفوض العام لجناح الدولة جمال جامع المشرخ: إن «قصة دولة الإمارات هي قصة طموح وعزيمة غرسها الآباء المؤسسون وتسير القيادة على النهج ذاته، ويشرفنا استضافة جناحنا الأول في (إكسبو فلورياد 2022)، فجهود الاستدامة المستقبلية هي جوهر تطلعاتنا المستقبلية على الصعيدين المحلي والعالمي».

ويستعرض جناح الإمارات في «إكسبو فلورياد 2022» في هولندا الذي يُقام تحت عنوان «مدن المياه المالحة: حيث تلتقي الأرض بالبحر» جهود الدولة في التغلب على التحديات الطبيعية، وكيف تغلب شعب الإمارات على تحديات العيش بين بيئة صحراوية وبحرية حتى أصبحت مدن الإمارات مزدهرة ومستدامة.

مريم المهيري:

• «مشاركتنا تمثل محطة مهمة تستعرض مسيرة دولة الإمارات في تبني مفاهيم وممارسات الاستدامة».

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