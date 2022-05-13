الامارات | «كنوز مصر المفقودة» على شاشة ناشونال جيوغرافيك

شكرا لقرائتكم خبر عن «كنوز مصر المفقودة» على شاشة ناشونال جيوغرافيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت قناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي أنها ستعرض الجزء الثالث من مسلسلها الوثائقي «كنوز مصر المفقودة»، الذي يسلط المزيد من الضوء على مزيد من أسرار حضارة الفراعنة القديمة المثيرة للاهتمام.

وسيجري عرض الوثائقي من خلال ثماني حلقات جديدة بالكامل كلّ يوم أحد في التاسعة مساءً.

وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتصوير أعمال التنقيب، سينتقل المشاهدون عبر الشاشة إلى قلب الحدث ليرافقوا كاميرات فريق العمل في دهاليز الأهرامات، بحثاً عن مقابر مفقودة.

وسترافق الكاميرات الدكتور محمد مجاهد أثناء دخوله الهرم الأكبر في مصر، والذي يضمّ حجرة دفن إمبراطورية لإحدى ملكات مصر القدامى. وهي المرة الأولى التي يجري فيها الدخول إلى هذه الحجرة منذ تشييدها قبل أكثر من 4000 عام.

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