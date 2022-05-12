سارة حسنين أول مصرية في التاريخ تحصد الدوري الإماراتي للسيدات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت سارة حسنين، المدير الفني لفريق أبوظبي الإماراتي للسيدات، أول مصرية في التاريخ تحصد الدوري الإماراتي للسيدات، تفاصيل حصدها بطولة الدوري الإماراتي، قائلة إنها كانت لاعبة في النادي، وأصبحت محترفة منذ 2005 حتى 2016، وبعدما قررت الاعتزال استكملت الماجستير.

2022 أهم الأعوام في الكرة النسائية الإماراتية

وأضافت «حسنين» خلال اتصال عبر «زووم»، ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، أنها أصبحت مساعدة للمدرب في 2021، ثم تدرجت لتصبح مدير عام النادي، وأصبحت مديرا فنيا لفريق أبوظبي بالكامل، وشكل ذلك تحدي كبير بالنسبة لها، كما أن هذا العام يعد من أهم الأعوام للكرة النسائية بالنسبة لها.

وتابعت: «كان فيه تحديات كبيرة، والحمد لله ربنا قدرني وثقتي بالإدارة كانت مميزة، ووفروا ليا كل شيء وأثبت وجودي، علما بأنه يشارك في الدوري 8 فرق، لعبنا 14 مباراة وكسبناهم كلهم، والحمد لله ربنا كرمني وبخبرتي وبخبرة التدريب واللاعيبة حصلنا على المركز الأول».

الكرة النسائية في تطور كبير

وواصلت: «فيه تطور بالكرة النسائية في الإمارات، ويمنحوا ثقة للاعبات وتطوير الكرة النسائية هناك، وعلى رأسهم الاتحاد ومجلس أبوظبي الرياضي، عاملين مجهود كويس في تطوير الكرة النسائية، وبشكر إدارة نادي أبوظبي الرياضي لإعطائي الفرصة وأكون مدير فني للنادي».

وأشارت إلى أنها خلال فترة لعبها في الفريق كانت تدرس في نفس الوقت، كما أنها شاركت في ورشات عمل ودورات ومشاهدة مبارايات، مضيفة: «بقيت مدربة بخبرتي وبدراستي، والكرة النسائية تختلف تماما عن الرجال، فيها صفات معينة، والحمد لله كنت عارفة البنات بتتعامل إزاي».

وأشارت إلى أن قرب سنها مع سن اللاعبات دفع بتقاربهن جميعا، موضحة:«لما بنت بتكون تعبانة أو لها مزاجية بكون أنا قريبة منها بكتير وبتحكيلي غير لما يكون فيه بعد في المسافات».