متابعة لـ أحلام عادل: «اطلقتي كام مرة؟.. والأخيرة ترد (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد الموجة الكبيرة والضجة التي حدثت على خلفية طلاق البلوجر أحلام عادل، وزوجها مصمم الأزياء الشهير أحمد العجمي، التي حدثت خلال الساعات الماضية، عقب إعلانها الطلاق عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بسبب مصليات العمرة، خلال سفرهما للمملكة العربية السعودية، لأداء فريضة العمرة، ورد الزوج والاعتراف بالخطأ أمام ملايين من المتابعين، فيما تدخل البعض لحل تلك الأزمة وتهدئة الأوضاع بينهما.

سؤال من متابعة لـ أحلام عادل: «اطلقتي كام مرة؟»

تلقت البلوجر أحلام عادل، أسئلة من متابعيها عبر الرسائل، والتي شاركتها عبر خاصية «استوري»، من المتابعين، والتي جاء بعضها عن حقيقة طلاقها وإمكانية عودتها مجددًا لزوجها مصمم الأزياء أحمد العجمي، فكان من بين تلك الأسئلة:«اطلقتي كام مرة؟»، والتي ردت عليها، قائلة:«اطلقت مرة، وفاضل مرتين بنجمع ونكسب، عايزة إيه من حياتي، بتعدي وحصل خير، أموت نفسي ولا انتحر».

«انتي وأحمد اتصالحتوا»، سؤال آخر استقبلته البلوجر أحلام عادل، عبر خاصية الرسائل على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ قالت خلال الرد:«الفترة دي صعبة جدا وبفكر هو أنا هكمل كدة ولا يمكن ربنا يكرم، ومعلش سنة أولى جواز وتحديات وهتعدي».

وكانت تحدثت البلوجر أحلام عادل، عن أسرة زوجها التي تكن لهم كل الأحترام، ورد فعلهم على ما حدث بينها وبين زوجها، وعن رد فعل أسرته، إذ علق شقيق زوجها، قائلًا:«موقف زي اللي حصل لأحمد أخويا وأحلام ده، خلى ناس كتير ظهرت على حقيقتها، عايزين يخربوا بيت اتنين بيحبوا بعض، ويظهروا على الساحة وخلاص».

وكانت أعلنت أحلام عادل، طلاقها من زوجها، عبر خاصية «استوري»، على موقع «إنستجرام»، قائلةً:«أنا رجعت من العمرة مضروبة ومطلقة، علشان جبت مصليات لزمايلي الولاد والبنات، ملحوظة كانت مصلية مش إزازة خمرة».