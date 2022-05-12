طريقة عمل بلح الشام المقرمش بالنشا بمكونات بسيطة: «نوعي لأولادك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل بلح الشام المقرمش بالنشا من أكثر ما يبحث عنه الأمهات وربات المنزل في الوقت الحالي، باعتباره من أكثر الحلوى الشهية شهرة، والتي يفضلها الأطفال والكبار أيضًا، بالإضافة إلى أن محلات الحلوى أصبحت تتفنن في طرق تحضيره بالشوكولاتة والقشطة، مما زاد الإقبال عليه من قبل الجميع.

طريقة عمل بلح الشام المقرمش بالنشا

ويقدم «هن» في الموضوع الآتي، طريقة عمل بلح الشام المقرمش بالنشا، وفقا للشيف سارة عبد السلام، عبر برنامجها «سنة أولى مطبخ».

المكونات

- ربع كوب من الدقيق.

- ملعقة كبيرة نشا.

- رشة ملح.

- فانيليا.

- 3 حبة بيض.

مكونات تحضير الشربات

- 2 كوب سكر.

- عصير ليمون.

- 4 كوب زيت.

خطوات تحضير الشربات

- في قدر صغير على النار، ضيفي كمية السكر المذكورة إلى الماء والليمون.

- اخلطي المكونات جيدًا، حتى تصل إلى الغليان.

- اتركيه حتى يبرد.

طريقة تحضير عجينة بلح الشام المقرمش

- في إناء كبير، ضيفي الماء، الزبدة، واحضري وعاء آخر ضعي به النشا، الذرة، الدقيق والملح ثم اخلطيهم جيدًا.

- قلبي المكونات جيدًا حتى تحصلين على خليط متجانس.

- ارفع القدر من على البوتجاز.

- ضيفي البيض إلى المزيج مع التقليب حتى يمتزج.

خطوات التحضير

- في مقلاه على النار، ضعي كمية مناسبة من الزيت.

- ضعي العجين المجهز داخل كيس، واصنعي به ثقب من الأسفل.

- ابدأي في تشكيل العجين على شكل اسطواني، حسبما ترغبين.

- كرري الخطوة على المتبقي من العجين.

- جهزيه إلى التقديم.

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

ووفقًا لخبيرة الطبخ نجلاء الشرشابي، نقدم إليك طريقة تحضير بلح الشام بدون بيض فيما يلي:

- 2 كوب دقيق.

- معلقة كبيرة نشا.

- نصف كوب من الزيت.

- معلقة صغيرة ملح

- معلقة كبيرة سكر.

- 2 كوب ونصف ماء.

مكونات عمل الشربات

- 2 كوب من السكر.

- كوب ماء.

- عصير ليمون.

- رشة فانيليا.

طريقة تحضير الشربات

ولتحضير الشربات بطعم شهي، يلزم اتباع الخطوات التالية:

- ضعي كوب ماء إلى 2 كوب من السكر، في قدر مناسب وقلبيهما جيدًا حتى تتأكدين من ذوبان السكر في الماء.

- اتركي الخليط على النار حتى يصل إلى الغليان، ثم ضعي عصير الليمون إلى المزيج.

- اتركيه جانبًا حتى يبرد.

طريقة التحضير

- يمكنك تحضير بلح الشام بدون بيض من خلال مزج 2 كوب من الدقيق إلى معلقة صغيرة من الملح وكبيرة من النشا.

- الخطوة الثانية، وهي وضع الماء يغلي على النار، ثم ضيفي إليهم السكر والزيت واتركيهما معًا حتى الغليان.

- عندما تلاحظين أن الخليط بدأ في الغليان، ابدأي في تشكيل العجين، كما يمكنك إضافة المزيد من النكهات إليه مع الحرص على التقليب جيدًا.

- اتركي العجين حتى يتماسك معًا، ثم ضعيه داخل كيس الحلواني وابدأي في تشكيله داخل مقلاه بها زيت على نار متوسطة.

- عندما تلاحظين تغير لونه إلى الذهبي.

- جهزي بلح الشام إلى التقديم.