طريقة توفير البامبرز.. 8 نصائح مذهلة للأمهات «وداعا لخراب الميزانية»

القاهرة - سمر حسين - ماما

سرعان ما يغير الأزواج خطط ميزانية المنزل فور معرفتهن بوصول مولود جديد، الذي يحتاج للعديد من المتطلبات ومن بينها «البامبرز»، الذي يحتاجه بشكل متكرر، مما يسبب ثقل مادي على كاهل الآباء، فضلًا على حرص الأمهات لاستخدام أنواع عالية الجودة والتي تكون بأسعار عالية، ونهاية يكون مصيرها النفايات، وهو ما دفع الكثير منهن إلى البحث عن طريقة توفير البامبرز.

نصائح للتوفير في استخدام الكافولة

ويرصد «هن» خلال السطور الآتية، طريقة توفير البامبرز حتى تدخر الأمهات في ميزانية منزلهن، ويستطعن توفير العديد من المتطلبات إلى أطفالهن، وذلك وفقًا لموقع «Baby List».

- إذا كنت تلاحظين أن طفلك لا يعاني من الحساسية، يمكنك التوقف عن شراء الحفاضات عالية الجودة وباهظة الثمن، واستبدالها بنوع آخر زهيد السعر، كما يمكن تبديل الاستخدام بين النوعين حتى لا تتأثر بشرة الرضيع.

- احرصي على شراء عبوات كاملة من الحفاضات، حتى تساعدك على توفير الفارق في الميزانية.

- يمكنك متابعة العروض في بعض الأماكن المعروضة، وشراء كمية من عبوات الحفاضات، سيساعدك ذلك على ظبط الميزانية خلال الفترة المقبلة.

- لا تغير مقاس الحفاضات التي يستخدمها طفلك، نظرًا لأنه يزيد سعرها عند تغيير الرقم، لذا يمكنك الاستمرار على نفس المقاس الصغير طالما يناسب طفلك.

- احرصي على التركيز على عدد الكافولات داخل العبوات، وقارني بالسعر، نظرًا لأن هناك الكثير من أنواع الحفاضات التي تحتوي على كميات مختلفة على الرغم من أنها بنفس السعر.

- حاولي تدريب طفلك على استخدام «البوتي» عند مرور7 شهور على ولادته، بالإضافة إلى متابعته من وقت إلى آخر حتى تحافظين على الحفاضات من التسريب عند ارتدائه لها.

- احرصي على شراء أكبر العبوات من الحفاضات، إذ تعتبر من أكثر الوسائل الموفرة مقارنة بالحجم الصغير، فضلًا على أنها تكون بسعر مناسب عن غيرها.

- إذا كنت تملكين ميزانية محدودة جدًا، يمكنك اللجوء إلى الكافولات المصنوعة من القماش، التي تعتمد على تنظيفها بشكل دوري وتكرار استخدامها.

نصائح للأمهات عند استخدام الكافولة للرضيع

وإليك مجموعة من النصائح التي يلزم عليك اتباعها عند استخدام الحفاضات على جسم رضيعك، نعرضها فيما يلي:

- تأكدي من أنها لا تسبب حساسية لجسم طفلك.

- احرصي على تنظيف هذه المنطقة لطفلك بشكل دوري حتى تتجنبي إصابته بالالتهابات.

- تجنب الضغط على الكافولة عندما تشعرين بأنها تحتوي على ماء، حتى لا يتسرب الماء إلى ملابس الطفل.

- عند وضع الحفاضة على جسم طفلك، يلزم التأكد من لصقها جيدًا حتى تتجنبي التسريب.

- احرصي على تنظيف جسم الطفل وتجفيفه جيدًا قبل استخدام الحفاض، حتى لا تسببين في حدوث التهابات للرضيع.

- ضعي أنواع من الكريمات وبودرة تلك المناسبة لبشرة الرضيع، وحسبما يرجح إليك الطبيب المتخصص.

- ابتعدي عن تنظيف طفلك بأشياء يدخل في صناعتها العناصر الكيميائية.

- احرصي على تنظيف يديك، وتعقيمها جيدًا قبل وبعد الانتهاء من ارتداء الطفل للكافولة.