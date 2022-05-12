أسباب الدوخة عند الأطفال.. «احذري بعضها تتسبب في الوفاة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

دوار في الرأس، ينتج عنه آلام مصحوبة بصراخ ونوبات فزع شديدة، يعاني منها الأطفال نتيجة الاصابة بالدوخة، التي تؤرق حياتهم، تؤثر بالسلب على نشاطهم وقدرتهم على التواصل مع الآخرين والتعامل في حياتهم اليومية، تتسبب في عدم الاتزان أثناء الوقوف، يمكن أن تتسبب في حدوث حالات إغماء شديدة، وانخفاض ملحوظ في ضغط الدم، فضلا عن الشعور بآلام في الأذن الوسطى، بالإضافة لآلام في الأسنان أيضًا، بعض الأمهات تحاول البحث عن أسباب الدوخة عند الأطفال، عبر مواقع البحث ومتابعة جروبات «فيسبوك»، فضلا عن استشارة المختصين.

أسباب الدوخة عند الأطفال، بات السؤال الشائع بين مجتمع السيدات والأمهات، في مختلف بيئتهم وخاصة بيئة العمل، إذ تسرد الأمهات معاناتهن مع أطفالهن اليومية، ولعل هذا هو الدارج فيما بينهم، إذ تجد الأمهات بأنهن يشتركن في المشكلة ذاتها ويبحثن عن طرق وحلول للتخلص منها، إذ لا تقتصر الدوخة على الكبار فقط بل من الأكثر انتشارًا بين الأطفال خلال هذه الأيام.

ويُقدم «هُن» أسباب الدوخة عند الأطفال، وفق موقع«مايو كلينيك» الطبي.

أسباب الدوخة عند الأطفال

يمكن أن تحدث الدوخة عند الأطفال، لأكثر من سبب يمكن أن تكون في غالبية الأمر ناتجة عن أسباب مرضية أو آثار جانبية من عرض ما، لذا يجب على الأمهات ضرورة استشارة طبيب مختص حالة تعرض الطفل لذلك العرض.

تعتبر الإصابة بالحمى والأنفلونزا، من الأسباب الرئيسية التي تتسبب في حدوث الدوخة عند الأطفال، فضلا عن حدوث مشكلات في القلب بشكل مفاجئ، ما يجعل الطفل يشعر بالدوخة والدوار طوال الوقت، بالإضافة إلى عدم تناول كمية كبيرة وكافية من السوائل في الجسم، خاصة مع انخفاض درجة الحرارة، بالإضافة لفرط الحركة والنشاط.

وقوف طويل وتناول أدوية خاطئة

«تناول أدوية خاطئة».. يمكن أن يتسبب ذلك في شعور الطفل بالدوخة المفاجئة، والتي ربما تستمر معه لفترة كبيرة، ولا يمكن السيطرة عليها، بالإضافة لوقوف الطفل لفترة طويلة ما يؤدي لانخفاض مفاجئ في ضغط الدم، بجانب الجري لمسافات طويلة ووقت أكبر.

الاستحمام بماء دافئ وفقدان السوائل في الجسم

يمكن للعرق الزيادة في الجسم، التسبب في شعور بالدوخة عند الأطفال، إذ يمكن أن يؤدي إلى حالات الإغماء نتيجة فقدان السوائل التي تساعد على اتزان الجسم، ما يؤدي أيضًا لانخفاض نسبة السكر في الجسم، كما يمكن أن يكون من بين الأسباب القوية التي تعمل على شعور بالدوخة عند الأطفال، هو الاستحمام بماء ساخن جدًا ما يؤدي لسحب نسبة الأكسجين الموجودة داخل الحمام.

صداع والتهاب أذن وسطى

بعض الأطفال يعانون من مشكلات شديدة في الأذن الوسطى، التي يمكن أن تكون سببًا فعالا وقويًا في الشعور والاصابة بالدوخة، ما يجعلهم غير قادرين على الوقوف والحركة والتعامل لفترة طويلة، فضلا عن الاصابة بالصداع المزمن، والغثيان والتقيؤ المستمر، مع وجود آلام شديدة في البطن والمعدة.