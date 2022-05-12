طارق العريان ونيكول سعفان في أول ظهور لهما بعد إعلانه ارتباطهما «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صداقة طويلة دامت لسنوات جمعت الثنائي، المخرج طارق العريان وعارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، حتى تطورت علاقتهما ووصلت إلى الارتباط، ليصبحوا حديث الرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة الماضية، إلى أن نشرت الأخرى أول فيديو يؤكد ارتباطها بالمخرج طارق العريان، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

حقيقة ارتباط طارق العريان ونيكول سعفان

منذ شهر ماضي، احتفل المخرج طارق العريان بعيد ميلاد عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، من خلال نشر صورة لها، من ظهرها عبر صفحته الرسمية على «انستجرام»، يهنئها بعيد ميلادها مرفقًا عليها «أنت الحظ، عيد ميلاد سعيد».

وكانت الصورة باعتبار إعلان الارتباط من عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، إذ أثارت علاقتهما جدلًا واسعًا بين الرواد والمتابعين على «السوشيال ميديا»، وزعم البعض أنهما كانا على علاقة ارتباط من قبل، وحرصا على التزام الصمت حتى يعلن طارق العريان ارتباطه على طريقته الخاصة.

من هي نيكول سعفان؟

ويقدم «هن» أبرز المعلومات عن نيكول سعفان، الحبيبة الجديدة للمخرج طارق العريان، وفقًا للسطور التالية:

- تنتمي لأصول سورية.

- تقيم في جمهورية مصر العربية.

- تهوى «الفاشون».

- تعمل عارضة أزياء.

- شاركت في العديد من عروض الأزياء، بالإضافة إلى حرصها على الظهور كـ«موديل» في بعض الأغاني مثل كليب أغنية «يا بلدنا يا حلوة» للمطرب عمرو دياب، وكان من إخراج طارق العريان.

- تألقت في الكثير من المناسبات التي جمعتها مع المخرج طارق العريان.

- تهوي السفر إلى وجهات متعددة من العالم، وتحرص على مشاركة المتابعين والجمهور عبر حسابها الرسمي على «انستجرام».

- تعرضت للهجوم من قبل أحد المتابعين خلال عام 2020، لاتهامها بأنها السبب في دمار العلاقة بين أصالة وطارق العريان، حتى خرجت عن صمتها وردت أنه قرر الانفصال لعدم سعادته، وتفاقم المشكلات بينه وبين أصالة.