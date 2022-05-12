الامارات | السعودية.. مشهد مهيب لتشييع 5 شبان قضوا في حادث طريق

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. مشهد مهيب لتشييع 5 شبان قضوا في حادث طريق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شيعت جموع من السعوديين الشبان الخمسة الذين قضوا ثاني أيام العيد في حادث مروري مروع أدى إلى وفاة 7 شبان وإصابة آخر، عقب تصادم مركبتين بطريق وعلان - المجنة بمحافظة ‫صامطة.

وشهدت مقبرة الطوال توافد المئات من المشيعين لتشييع جثمانين الخمسة يتقدمهم قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء سالم زاهر الشهري وقائد القوات البحرية العميد صالح العمري ووكيل محافظة الطوال جابر عواف.

وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للمرور أن مرور منطقة جازان باشر حادث تصادم مركبتين بمحافظة الطول، نتج عنه وفاة 7 أشخاص، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق في الحادث.

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